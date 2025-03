Julio Casares, presidente do São Paulo, participa de desfile da Dragões da Real

Na madrugada deste sábado, Julio Casares, presidente do São Paulo, esteve presente no primeiro dia de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial paulistano. No Sambódromo do Anhembi, o dirigente desfilou pela Dragões da Real, escola ligada à torcida organizada do Tricolor.

Acompanhado de sua esposa Mara Carvalho, Julio Casares celebrou seu décimo desfile no carnaval. "No meu décimo desfile pela Dragões da Real, mais um momento contagiante com a comunidade de gente feliz. Uma pequena pausa referenciando nossas cores e o nosso pavilhão", escreveu o presidente são-paulino em seu Instagram.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, também marcou presença no desfile. O dirigente exaltou a participação da Dragões da Real e definiu como "emocionante".

"Parabéns, Dragões da Real, desfile emocionante e com a leveza dessa Escola de Samba de gente feliz. Parabéns Renato Remondini, ou simplesmente presidente (da Dragões da Real) Tomate, por mais um show no Anhembi. Estamos juntos e vamos por mais!", registrou Belmonte em suas redes sociais.

Fundada em 2000 como escola de samba, a Dragões ainda busca o primeiro título do Carnaval paulistano. A Escola já conseguiu três vices, em 2017, 2019 e 2-24. No ano passado, ficou na segunda colocação por conta dos critérios de desempate.

Por sua vez, o elenco do São Paulo segue a todo vapor na preparação para enfrentar o Novorizontino, pelas quartas do paulista. A bola rola às 20h (de Brasília), no Morumbis. O Tricolor tem mais dois treinamentos antes do confronto que serão cumpridos neste final de semana.