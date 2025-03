Jornal espanhol coloca Vitor Roque em "lista para esquecer" no Barcelona

A chegada de Vitor Roque trouxe empolgação para a torcida do Palmeiras visando a disputa do Mundial de Clubes. Mas parece causar um efeito contrário entre os fãs do Barcelona, sua antiga equipe. O jogador não deixará saudade no futebol espanhol, tanto que foi incluído em uma lista feita pelo diário Sport de "dez brasileiros para se esquecer" no time catalão.

Outros atletas que passaram pelo futebol paulista não fizeram sucesso no Barcelona e entraram nesta lista negativa. Esses foram os casos de Matheus Fernandes, Henrique e Keirrison (ex-Palmeiras), Douglas (ex-São Paulo) e Malcom (ex-Corinthians).

Contratação badalada, Vitor Roque chega ao Palmeiras com um vínculo válido até dezembro de 2029. A presença do atleta deixa o ataque do Verdão no Mundial com grandes opções - ele pode atuar ao lado de Estêvão, que irá em breve para o Chelsea, e o recém-contratado Paulinho.

Confira os 10 brasileiros que não serão lembrados no Barcelona (Fonte: Diário Sport, da Espanha)