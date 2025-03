Jogos da Copa da Inglaterra hoje, 01/03/2025: veja horário e onde assistir

O fim de semana na Inglaterra não vai ser de Premier League, mas de Copa. Pelas oitavas de final do torneio, neste sábado (1º de março), o Crystal Palace recebe o Millwall, às 9h15 (horário de Brasília).

Em seguida, Bournemouth x Wolverhampton fazem o duelo de times da primeira divisão no torneio, em duelo no Vitality Stadium, 12h.

No encerramento do dia, às 14h45, o Manchester City tenta evitar mais um vexame na temporada no jogo contra o Plymouth Argyle, que é o 22º colocado da Championship (a segunda divisão do futebol inglês). A seguir, veja onde assistir as partidas deste sábado pela Copa da Inglaterra.

Jogos da Copa da Inglaterra hoje, 01/03/2025

9h15 - Crystal Palace x Millwall | ESPN

9h15 - Preston x Burnley | Disney+

12h - Bournemouth x Wolverhampton | ESPN

14h45 - Manchester City x Plymouth Argyle | ESPN

Os outros confrontos das oitavas de final