João Pedro Bonini chega à final do Banana Bowl 2025

O Brasil estará na final do 55º Banana Bowl, torneio de nível ITF J500, que acontece no Bela Vista Country Club, em Gaspar (SC). Na chave de simples masculina, o paranaense João Pedro Bonini irá decidir o título contra o espanhol Andres Santamarta Roig, cabeça de chave 1 e 6º do ranking mundial juvenil.

Bonini garantiu sua vaga na final após derrotar o norte-americano Jack Kennedy, 12º do mundo e segundo favorito ao título, com duplo 6/4. "Enfrentei um adversário extremamente sólido. No primeiro set, apesar do placar, consegui administrar bem o jogo, sacar tranquilo e achar uma quebra importante. O segundo set foi mais duro, com games longos, muito calor e umidade. A pressão foi grande, mas consegui fechar a partida no final", comentou o paranaense.

Na outra semifinal, o brasiliense Pedro Chabalgoity, que também buscava uma vaga na final, foi superado por Santamarta em uma partida de 3 horas, com parciais de 6/4, 6/7 e 6/1. "Foi um jogo muito complicado, fui até o meu limite físico. O Santamarta tem um jogo muito intenso, mas foi muito importante para a minha carreira. Eu acho que nunca vou me esquecer desse jogo ao lado dessa torcida maravilhosa, que vibrava a cada ponto meu e me fazia tirar forças de onde não nem tinha. Foi uma semana maravilhosa, muito complicada, mas fui jogo a jogo ganhando mais confiança, impondo meu jogo".

Victoria Barros conquista o maior título da carreira

Victoria Barros conquistou, neste sábado (1), seu maior título da carreira ao vencer a chave de duplas no 55º Banana Bowl. Ela, ao lado da búlgara Yoana Konstantinova, surpreendeu as favoritas norte-americanas Maya Iyengar e Annika Penickova, por 6/3 e 7/5. "Estou muito feliz por ter vencido esse torneio. Claro que adoraria estar disputando a final de simples amanhã, mas infelizmente não consegui. Mesmo assim, estou satisfeita com os meus jogos aqui. Joguei melhor que no ano passado, estava mais tranquila, sem pressão, jogando meu jogo. O Banana Bowl tem um significado muito especial para mim, meu primeiro J500, ainda mais jogando em casa", afirmou a potiguar de 15 anos.

Definidos os campeões dos 14 e 16 anos em São Paulo

Neste sábado (1), foram definidos os campeões das categorias 14 e 16 anos do 55º Banana Bowl, nas quadras do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo.

Nos 14 anos feminino, em uma final 100% nacional, o título ficou com a catarinense Clara Coura, que venceu a baiana Gabriela Bettoni por 6/0 e 6/4.

Nos 16 anos feminino, a campeã foi a peruana Luciana Luna, que derrotou a compatriota Nicole Alva, com parciais de 6/1 e 6/3. No masculino, o carioca Bernardo Carvalho ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo chileno Simon Flores Leyton, por 6/4 e 6/4.

Resultados deste sábado

Semifinais

Simples Masculino



Andres Santamarta Roig (ESP) [1] 2 x 1 Pedro Chabalgoity (BRA) - 6/4, 6/7 e 6/1



João Pedro Bonini (BRA) [8] 2 x 0 Jack Kennedy (USA) [2] - 6/4 e 6/4

Simples Feminino



Sol Larraya Guidi (ARG) [10] 2 x 1 Annika Penickova (USA) [2] - 2/6, 6/1 e 6/2



Thea Frodin (USA) [11] 2 x 1 Luna Cinalli (ARG) [3] - 1/6, 7/5 e 7/6

Duplas Masculino



Ronit Karki (USA)/Jack Satterfield (USA) [8] 2 x 1 Yannick Alexandrescou (ROU) [4]/Ryo Tabata (JPN) - 6/4, 0/6 e 10-4

Duplas Feminino



Victoria Barros (BRA)/Yoana Konstantinova (BUL) [4] 2 x 0 Maya Iyengar (UA)/Annika Penickova (USA) [1] - 6/3 e 7/5.