Internacional x Caxias: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

Internacional e Caxias duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Inter venceu a primeira partida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que avança à decisão. Ao Caxias, resta vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou dois para levar a decisão para as penalidades.

O Colorado teve a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. O Inter teve 20 pontos conquistados, ganhando o direito de decidir em casa.

Já o Caxias se classificou para as semifinais por ter feito a melhor campanha entre todos os segundos colocados dos grupos. A equipe, que estava no mesmo grupo do Colorado, somou 14 pontos em oito jogos na primeira fase.

Internacional x Caxias -- Campeonato Gaúcho