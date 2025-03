Internacional vira no 2º tempo, vence o Caxias e vai pegar o Grêmio na final do Gaúcho

O Campeonato Gaúcho de 2025 terá Gre-Nal na final. Na noite deste sábado, o Internacional venceu o Caxias de virada, por 3 a 1, no Beira-Rio, pela volta da semifinal e vai enfrentar o Grêmio, que eliminou o Juventude mais cedo. Tomas Bastos abriu o placar para os visitantes, mas Enner Valencia (2) e Vitinho viraram para o Colorado.

A equipe venceu na ida por 2 a 1 e garantiu a classificação com 5 a 2 no placar agregado. Maior campeão, com 45 títulos, o Inter retorna à final do Gaúcho após quatro anos. Em 2021, a equipe foi derrotada pelo Grêmio e ficou com o vice-campeonato. Já o Caxias se despede da competição com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O jogo de ida da final está marcado para o próximo dia 9 (domingo). Por ter uma campanha melhor, o Inter joga o primeiro jogo fora de casa, com mando do Grêmio. O horário e local ainda não foram definidos. O Caxias vira a chave para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta, pela Copa do Brasil.

????????????????? ? ????? ?? ????! ?????? Dois gols de @EnnerValencia14, um de Vitinho: Inter bate o Caxias por 3 a 1 e está na final do Gauchão de 2025! PELO RIO GRANDE E PELO NOSSO AMOR, NÓS #PELEAREMOSCONTIGO! VAMOS! ??????????????? pic.twitter.com/PXRfYpPlky ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 2, 2025

Precisando marcar para manter vivo o sonho da classificação, o Caxias conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o time visitante, com auxílio do VAR, após Bruno Henrique bloquear um chute com a mão. Tomas Bastos bateu no canto e colocou a bola na rede.

O Inter voltou bem do intervalo e fez um segundo tempo de almanaque. Aos sete, o árbitro marcou pênalti para o time colorado após Enner Valencia ser derrubado por Douglas na área. O próprio equatoriano se encarregou da cobrança, deslocou o goleiro e empatou o duelo aos 11.

A equipe de Roger Machado virou o jogo seis minutos depois de empatar. Bernabei recebeu bom passe na esquerda e cruzou rasteiro para Vitinho, que ganhou da marcação e finalizou no alto, sem chances para o goleiro. 2 a 1 para o Inter.

O Colorado deu números finais ao confronto aos 33. Após passe de Vitinho na direita, Aguirre encontrou Enner Valencia na pequena área. O centroavante teve só o trabalho de colocar a bola no fundo do gol do Caxias.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 3 X 1 CAXIAS

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 01 de março de 2025 (sábado)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Roger Goulart



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes



VAR: Rafael Traci (SC)



Público: 29.333 torcedores



Renda: R$ 844.927,00



Cartões amarelos: Vitinho (Internacional); Alisson e Douglas (Caxias)



Gols: Enner Valencia, aos 11 e aos 33 do 2ºT, e Vitinho, aos 17 do 2º T (Internacional); Tomas Bastos, aos 40 do 1ºT

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Carbonero (Yago Noal)e Gustavo Prado (Lucca); Enner Valencia (Ricardo Mathias).



Técnico: Roger Machado

CAXIAS: Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas), Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho Souza), Pedro Cuiabá, Guilherme Mantuan (Gabriel Lima) e Tomas Bastos; Calyson (Richard) e Iago (Nicholas)



Técnico: Luizinho Vieira