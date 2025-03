Inscritos no Paulista, Rollheiser e Deivid Washington vivem expectativa por estreia no Santos

O Santos tem um compromisso decisivo pelo Campeonato Paulista. Neste domingo, o Peixe encara o Red Bull Bragantino, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição.

O técnico Pedro Caixinha terá dois reforços de peso à disposição para o confronto. Benjamín Rollheiser e Deivid Washington foram devidamente inscritos pelo Peixe no Estadual e, agora, vivem a expectativa de ganhar os primeiros minutos já no embate deste domingo.

A data-limite para trocas na lista do Paulistão para o mata-mata era a última sexta-feira (28). Com isso, o Santos fez as últimas trocas permitidas. Patrick e Lucas Braga, que já saíram do clube, deixaram a relação para as entradas de Rollheiser e Deivid Washington.

Os dois jogadores chegam ao Santos com altas expectativas. Antes de rumar ao Benfica, Rollheiser era taxado como uma das grandes promessas do futebol argentino e estava no Estudiantes-ARG. Já Deivid Washington retorna ao Peixe com a chance de ter maior amostragem no profissional, já que deixou o clube ainda muito novo.

A contratação dos dois reforços aprimora ainda mais o plantel do Santos, que ganha em quantidade e em qualidade. Ambos os atletas podem atuar em diversas zonas do ataque, o que dificulta a vida dos adversários e amplia o leque de opções de Caixinha.

Para contratar Rollheiser, o Santos precisou vencer a concorrência do Botafogo, que estava disposto a investir alto pelos jogador. Apesar disso, o técnico Pedro Caixinha fez a diferença: ligou para o atacante, disse que o time carioca ainda não havia contratado um treinador e que isso poderia prejudicá-lo.

Com pouco espaço no Benfica, então, o argentino decidiu rumar ao Santos. O jogador custou 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) e assinou vínculo até o fim de 2028. Ele iniciou a carreira no River Plate e se transferiu ao Estudiantes em 2022. Por lá, foram 83 jogos, com 13 gols e sete assistências.

Já Deivid Washington chegou ao Santos por empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea, da Inglaterra, e firmou contrato até o fim da atual temporada. Formado nas categorias de base do Peixe, o centroavante rapidamente se destacou e chegou ao profissional, fechando sua primeira passagem com dois gols marcados em 16 jogos.

Com o rápido destaque, o garoto foi vendido ao Chelsea. No entanto, recebeu poucas oportunidades no profissional da equipe londrina e disputou mais partidas pelo sub-21. Pela base dos Blues, foram 13 jogos disputados, com nove gols e três assistências. Hoje, ele retorna ao Peixe para uma nova passagem.

Agora, os atacantes vivem a expectativa de pelo menos estrear com a camisa do Alvinegro Praiano no embate contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que Pedro Caixinha mantenha a base do time que vem tendo resultados no Paulista, mas ambos podem ganhar ao menos alguns minutos no segundo tempo, caso o treinador assim deseje.

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em jogo único na Vila Belmiro. Em caso de empate no placar, a decisão será nos pênaltis.