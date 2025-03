IFAB aprova regra que irá dificultar a cera dos goleiros a partir do Mundial de Clubes

Neste sábado, a Internacional Football Association Board (IFAB) se reuniu para aprovar uma série de mudanças nas leis do jogo de futebol para a temporada 2025/26. A principal alteração é na Lei 12.2, sobre o tiro livre indireto. Agora, quando um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos, o árbitro deverá conceder um escanteio a favor do time adversário.

Esse e outros pontos foram pauta da 135ª Reunião Geral Anual da IFAB. Organizada pela Irish Football Association (IFA), em Belfast, na Irlanda do Norte, contou com representantes da FIFA. O órgão é quem regulamenta as regras e diretrizes do futebol.

A Lei 3.10 (Capitão da equipe) foi atualizada: agora, qualquer competição poderá aderir a ideia de que somente os capitães deverão abordar o juiz em situações específicas. Além disso, reforçaram a colaboração entre os organizadores, jogadores e árbitros para aderirem essa mudança.

The IFAB tackles goalkeeper time wasting ?? https://t.co/jEei0s1Cfo Watch now on https://t.co/1mL2Gsdcsi: press conference following the 139th Annual General Meeting pic.twitter.com/z0d8BmlWtw ? The IFAB (@TheIFAB) March 1, 2025

Também aconteceram alterações nas leis 8.2 (Bola ao chão), 9.2 (Bola em jogo), no protocolo do VAR e nas diretrizes básicas para os árbitros. Essas mudanças já entrarão em vigor na Copa do Mundo de Clubes da FIFA em junho deste ano.

Após o sucesso do Football Video Support, um sistema de baixo custo que exige um menos câmeras, a IFAB fez um acordo para estender os testes para outras competições. Outro ponto discutido foi a intenção da FIFA em colocar câmeras corporais nos árbitros no Mundial de Clubes.