Herói do Flamengo, Bruno Henrique divide os méritos com o grupo após a vitória sobre o Vasco

Bruno Henrique brilhou mais uma vez em clássico. Neste sábado, o atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Não à toa ele tem o apelido de "Rei dos Clássicos".

O gol deste sábado foi o décimo de Bruno Henrique sobre o Vasco com a camisa do Flamengo e o de número 99 na trajetória dele pelo Rubro-Negro, que começou em 2019. Neste ano, o atacante soma quatro gols, sendo os quatro em clássicos (fez dois sobre o Vasco e dois sobre o Botafogo).

"Muito feliz por estar marcando mais uma vez, em uma semifinal, meu gol de número 99 com a camisa do Flamengo e em um clássico. Só tenho de agradecer aos meus companheiros, que fizeram uma grande partida. Sem a nossa defesa, sem os nossos companheiros na linha de trás não seria possível. Filipe sempre prega para a gente que o time que quer conquistar título tem de jogar defensivamente e jogar ofensivamente também. A gente está conseguindo fazer isso em todos os jogos e hoje mais uma vez fizemos isso e conseguimos sair do primeiro jogo bem", afirmou, ao Premiere.

Na etapa final, Bruno Henrique, na entrada da área, recebeu de Plata, limpou a marcação e acertou um belo chute de esquerda. Ele falou sobre o bonito gol marcado no Estádio Nilton Santos.

"A gente ali na frente tem de ter calma, olhar o goleiro e finalizar. Eu fui feliz. Olhei Léo Jardim adiantado, não tinha marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol", declarou Bruno Henrique.

O atacante também abordou a "temperatura" do clássico com o Vasco. O primeiro tempo teve seis cartões amarelos, sendo quatro para o rival e dois para o Flamengo.

"Clássico é isso aí. A gente sabe que motiva todo mundo que está envolvido neste jogo. A gente entrou motivado em fazer o nosso jogo e vencer. Eles tiveram jogadas de amarelo, a gente também teve. Acho que não teve nem um jogador desleal. O juiz foi super bem, conseguiu controlar o jogo e a gente conseguiu ter a cabeça no lugar para vencer esses primeiros 90 minutos", concluiu.

Com a vitória por 1 a 0, o Flamengo melhorou a situação na semifinal do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Guanabara, o Fla tem a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Assim, pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo sábado, às 17h45 (no Maracanã), que avança para a semifinal.