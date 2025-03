Bigode e Scarpa podem se encontrar pela 1ª vez desde caso das criptomoedas

Willian Bigode é o novo atacante do América-MG e pode reencontrar Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, pela primeira vez desde o caso das criptomoedas, revelado pelo meia no início de 2023. As duas equipes se enfrentam pela final do Campeonato Mineiro, marcada para os dias 8 e 15 de março.

O que aconteceu

O Campeonato Mineiro permite que os times façam modificações na lista há qualquer momento. Dessa forma, o América-MG poderá inscrever Willian Bigode para a final. O atacante fechou com o Coelho até o fim deste ano.

O regulamento prevê apenas que o atleta seja inscrito na Federação Mineira até o último dia útil antes da data da partida. O jogador também precisa estar com o nome publicado no BID, da CBF.

Por outro lado, Gustavo Scarpa tem um problema no tornozelo e é duvida para as finais do Estadual. O meia perdeu o treinamento da última sexta-feira e corre o risco de desfalcar o time de Cuca na disputa pelo título.

Gustavo Scarpa reage à contratação de Willian Bigode pelo América-MG Imagem: Reprodução/Instagram

O meio-campista, porém, já está no clima no reencontro e comentou a postagem do América-MG com o anúncio. Scarpa compartilhou uma carinha sorrindo no post no Instagram do Coelho, compartilhado com Willian Bigode.

Europa e Série B adiaram o encontro

Gustavo Scarpa estava no Nottingham Forest quando revelou o imbróglio com Willian Bigode e só voltou ao Brasil na temporada 2024. O meio-campista ainda teve uma passagem pelo Olympiacos, da Grécia, antes de fechar com o Atlético-MG.

Já a queda do Santos para a Série B impediu o embate em 2024. O Alvinegro paulista também não disputou a Copa do Brasil ou a Copa Libertadores, duas competições que o Galo disputou.

O que diz o regulamento do Campeonato Mineiro

Art. 33 - Somente poderão participar dos jogos do Campeonato os atletas, treinadores e assistentes técnicos que tenham sido registrados na FMF e que tenham seus nomes publicados no BID da CBF até o dia útil imediatamente anterior à realização da partida.

§ 1º - Ficam os clubes cientes de que a CBF tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o envio de toda a documentação ao sistema Gestão Web para a publicação do nome do atleta e treinador no BID.

§ 3º - Não haverá limite para o registro de atletas na Competição.