Giro: Após empate, Chapecoense vence o Brusque nos pênaltis e vai às semis do Catarinense

A Chapecoense é a primeira equipe classificada às semifinais do Campeonato Catarinense. Após empate sem gols no tempo normal, a equipe venceu o Brusque fora de casa por 5 a 4 nos pênaltis, neste sábado, no estádio Augusto Bauer.

Agora a Chapecoense espera pelo seu adversário na próxima fase do Estadual. Já o Brusque se despede da competição.

A semifinal do Catarinense está marcada para este sábado, às 16h (de Brasília). O Brusque, por sua vez, volta a campo na quinta-feira contra o Olaria, pela segunda fase da Copa do Brasil.

????????????? ???? ? ?????????! ???? FLEEEEEEEEEEEEEEEEEECHAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! Nos pênaltis, a Chapecoense superou o Brusque no Estádio Augusto Bauer! #VamosChape pic.twitter.com/pUfKfo8yhs ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 1, 2025

Atlético-GO empata com o Inhumas pela ida das quartas do Goiano

O Atlético-GO empatou o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Neste sábado, no Estádio Zico Brandão, a equipe visitou o Inhumas e ficou no 1 a 1. Felipe Chaves fez para os donos da casa, e Marcelo deixou tudo igual para os visitantes.

Pelo outro jogo das quartas de final também neste sábado, Anápolis e Ouvidorense também empataram em 1 a 1.

FIM DE JOGO: Inhumas 1×1 Atlético ? Marcelinho ?: Bruno Corsino #DragãoPeloTetra pic.twitter.com/2DCkCuKTPe ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) March 1, 2025

Londrina volta a vencer o Cianorte e vai às semis do Paranaense

O Londrina voltou a vencer o Cianorte por 2 a 0, neste sábado, no Estádio do Café, e avançou à semifinal do Campeonato Paranaense. Pablo Ruan marcou os dois gols da vitória dos donos da casa.