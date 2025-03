Fluminense x Volta Redonda: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Carioca

O Fluminense ouviu vaias após sofrer para vencer o já rebaixado Bangu por 3 a 2 e se classificar no Campeonato Carioca. Mas a goleada de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá no meio de semana, no Pará, pela estreia na Copa do Brasil, faz com que o Tricolor chegue animado para as semifinais do Estadual. O duelo de ida será neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. O rival é o Volta Redonda, atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e que fará o choque de volta em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, no próximo domingo.

Onde assistir: o duelo entre Fluminense e Volta Redonda terá transmissão da Band (TV Aberta), do Premiere (Pay Per View) e do Canal Goat (YouTube).

O Voltaço terá a vantagem de dois resultados iguais porque terminou a fase de classificação em segundo lugar, atrás apenas do Flamengo. O Fluminense ficou na terceira colocação. Quem passar deste duelo vai disputar o título com o vitorioso da outra semifinal, disputada entre Flamengo e Vasco.

Aliviado pela goleada sobre o Águia de Marabá, o técnico Mano Menezes prefere deixar para trás o placar elástico. Sabe que o Tricolor ganha moral, mas que terá um rival mais complicado pela frente.

"É sempre bom ganhar e ganhar jogando bem, mostrando qualidade. Mas sabemos que as dificuldades continuarão e teremos ainda mais desafios complicados pela frente", analisou Mano.

O treinador do Tricolor só deve antecipar a escalação minutos antes do confronto, mas vai manter a base que vem atuando.

Pelo lado do Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa revelou que o elenco está alegre por disputar este jogo.

"Todos estão animados, alegres e motivados por estarmos ainda brigando pelo título do Campeonato Carioca. É com este espírito que vamos tentar superar o Fluminense no Maracanã", afirmou.

O Volta Redonda terá o retorno de seus titulares, poupados no fim de semana, quando o time, que já estava assegurado nas semifinais, perdeu de 2 a 0 para o Boavista.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 2 de março de 2025 (Domingo)



Horário: 18h (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Wallace Barros Santos (RJ) e Thayse Fonseca (RJ)



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Ignacio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnico: Mano Menezes

VOLTA REDONDA: Jean Drosny, Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Sánchez; Bruno Barra, Pierre e PK; MV, Bruno Santos e Kelvin



Técnico: Rogério Corrêa