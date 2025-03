Fluminense entra embalado em semana decisiva

Embalado por três vitórias seguidas, o Fluminense inicia uma semana decisiva com a confiança em alta. Neste domingo, o Flu abre a semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e pouco depois tem compromisso importante pela Copa do Brasil.

Após ficar pressionado no Estadual, o Fluminense conseguiu dar a resposta e buscou a classificação para a semifinal com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade pelo torneio (três vitórias e dois empates).

O Fluminense passou fevereiro sem perder. A última derrota do time foi no dia 29 de janeiro, quando foi superado pelo Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos. Na sequência, o time empatou com o Boavista por 1 a 1, o que aumentou a pressão. Contudo, a resposta não demorou.

O Fluminense venceu o clássico com o Vasco por 2 a 1 e ganhou moral para o Carioca. Na sequência, empatou sem gols com o Flamengo e fez o "dever de casa" contra o Nova Iguaçu e o Bangu. Assim, garantiu a terceira colocação da fase de classificação e uma vaga para a semifinal do Estadual.

E o Tricolor atropelou o Águia, do Pará, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou por 8 a 0 na última quarta-feira. Assim, vai com mais confiança para enfrentar o Volta Redonda.

O primeiro duelo pela semifinal do Carioca será neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Depois, o Flu vai enfrentar o Caxias, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único.

Já o segundo jogo pela semifinal do Carioca será no próximo domingo no Estádio Raulino de Oliveira. O Fluminense inicia a sequência com a confiança em dia.