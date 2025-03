Flick adota rodízio no Barcelona e mira Liga dos Campeões: 'Precisamos cuidar dos jogadores'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, anunciou, neste sábado, que vai fazer um rodízio de jogadores para a partida deste domingo, diante da Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. A intenção do comandante alemão é preservar alguns de seus atletas.

A medida tem como objetivo o jogo do meio de semana, contra o Benfica, em partida válida pelo confronto de ida da fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o time catalão viaja até Lisboa para a encarar o time português no estádio da Luz.

"Precisamos cuidar de alguns jogadores e faremos mudanças. Precisamos de jogadores novos, farei alterações, mas não direi a vocês (jornalistas) quais serão", comentou o treinador não dando pistas sobre quem será poupado.

Apesar de garantir que o calendário não pode servir de desculpas para tropeços, Flick admitiu que vem revendo conceitos no que diz respeito ao desgaste de seus comandados.

"Há muitas coisas acontecendo nesta temporada e eu mudei os treinos. Mas o time está como sempre. Temos que estar focado nos jogos. Não há desculpas. Temos três competições e estamos lutando por três títulos", afirmou o treinador.

Neste sábado, o departamento médico confirmou mais um jogador machucado no elenco. O zagueiro dinamarquês Andreas Christensen voltou a sentir dores no tendão de Aquiles e vai ter sua volta aos treinos adiada. Ele havia sido liberado no início da semana para retornar às atividades, mas voltou a ser problema.