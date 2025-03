Flamengo tenta manter Vasco 'freguês' em fim de pré-temporada

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo começa, neste sábado, a decidir quem será o primeiro finalista do Campeonato Carioca. No duelo contra o Vasco, às 17h45, no Estádio Nilton Santos, o rubro-negro defende uma freguesia importante nos últimos anos e tenta confirmar o favoritismo, mesmo que ainda em ritmo de pré-temporada.

O que aconteceu

Nos últimos 30 jogos entre os clubes, o Fla perdeu apenas duas vezes. São 17 vitórias e 11 empates nesse período, além de 50 gols marcados e 23 sofridos. Essa é a maior freguesia dos clássicos envolvendo os 13 grandes do país.

A última vitória do Vasco foi em 2023. Na Taça Guanabara, o cruz-maltino bateu o rubro-negro por 1 a 0. A outra aconteceu em 2021, na mesma competição, por 3 a 1.

Uma arma do Fla pode ser Bruno Henrique. Ele é o maior artilheiro dos confrontos entre Flamengo e Vasco desde 2001, com nove gols. Na Taça Guanabara, também deixou a marca na vitória por 2 a 0. O atacante está a duas bolas na rede de atingir os 200 gols pelo clube.

Fim de pré-temporada

O Flamengo tratou o Carioca como uma pré-temporada estendida. Por isso, Filipe Luís fez vários testes e rodou o time já pensando nas competições que terá no restante do ano.

A tendência é que o time seja misto mais uma vez. O campo sintético do Estádio Nilton Santos também influencia nesse sentido. Jogadores como De la Cruz têm mais dificuldades nesse tipo de piso. Alex Sandro e Juninho, voltando de lesão, podem retornar apenas na segunda partida. Filipe Luís definirá a escalação apenas horas antes de entrar em campo, como de costume.

Ganhar o Campeonato Carioca é uma vontade, mas não um foco. O Flamengo valoriza a campanha que fez mesmo com times mesclados e a superioridade que apresentou desde o retorno dos titulares, mas estabeleceu desde o início a política de não sacrificar ninguém no Estadual.

O bom rendimento consolidou a ideia interna de que o elenco será suficiente para o ano. O Fla foi discreto no mercado, contratando apenas Juninho e Danilo, mas enxerga o grupo como equilibrado e de qualidade pensando em todos os torneios que vai disputar.