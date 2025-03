Flamengo arrasa o Olimpia na estreia da Libertadores sub-20

O Flamengo começou com um resultado expressivo a sua defesa do título da Copa Libertadores da América sub-20. Neste sábado, a equipe carioca atropelou o Olimpia, do Paraguai, por 6 a 1.

No duelo disputado no Estádio Gunther Vogel, na cidade de San Lorenzo, no Paraguai, o Flamengo abriu vantagem no primeiro tempo com Daniel Sales e Felipe Teresa. Ainda antes do intervalo, Eduardo Delmas descontou para o Olimpia.

Na etapa final, o ataque do Flamengo não deu chances para a defesa adversária e alcançou a goleada. Shola (dois), Rayan Lucas e Guilherme completaram o marcador.

Integrante do grupo A da Libertadores sub-20, o Flamengo volta a campo na terça-feira para enfrentar o Danubio, do Uruguai, às 19 horas, no estádio Carfem.