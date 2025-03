Fla só aceita vender jogadores ao mercado interno à vista ou com garantias

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Nilton Santos, o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, revelou as condições impostas pelo clube para vender jogadores ao mercado brasileiro. Segundo o dirigente, foi uma ordem expressa do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O presidente deu uma ordem expressa para não vender jogador sem ser à vista ou com garantias pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se Justiça

José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo

Boto também falou sobre a dívida que o Internacional tem por Thiago Maia. O Santos tentou contratar o volante e se propôs a assumir o débito do clube gaúcho, mas o Flamengo não aceitou as condições oferecidas.