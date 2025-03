Fim da cera? Nova regra mira goleiros e passa a valer no Mundial da Fifa

A demora dos goleiros para colocar a bola em jogo pode estar com os dias contados. A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras no futebol, anunciou que a "cera" dos arqueiros passará a ser punida com um escanteio para o adversário.

O responsável por guardar o gol terá oito segundos para repor a bola, sendo que os árbitros deverão fazer uma contagem regressiva visual de cinco segundos. Caso esse tempo seja ultrapassado, o time rival ganhará um escanteio a seu favor. Até então, a orientação era marcar tiro livre indireto em caso de demora acima de seis segundos, o que não vem sendo utilizado com frequência pelos juízes. Essa e outras novas regras serão adotadas no Mundial de Clubes da Fifa, que começa em 14 de junho deste ano, nos Estados Unidos.

O IFAB comunicou ainda que teve bons resultados com o uso de câmeras no uniforme de árbitros em torneios e que deve estender a iniciativa para que as imagens sejam utilizadas para fins de treino e educação. As câmeras corporais podem aparecer inclusive no Mundial de clubes, como parte da transmissão ao vivo dos jogos.

O IFAB também informou que procurou competições para realizar testes de impedimento adicionais "com o objetivo de promover o futebol ofensivo e encorajar oportunidades de gol". Esses testes serão realizados em torneios da FIFA.

VEJA AS OUTRAS REGRAS QUE SERÃO ADOTADAS A PARTIR DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA DE 2025:

Regra 8.2 (Bola ao chão): Se a bola estiver fora da grande área quando o jogo for interrompido, ela será devolvida com bola ao chão para a equipe que teve ou teria obtido a posse, se isso estiver claro para o árbitro; caso contrário, será devolvida para a equipe que o tocou por último.

Regra 9.2 (Bola em jogo): Um tiro livre indireto sem sanção disciplinar será concedido se um membro de uma equipe, reserva, jogador substituído ou expulso ou jogador que esteja temporariamente fora do campo de jogo tocar na bola quando ela está saindo do campo de jogo e não houve intenção de interferir injustamente.

Protocolo do árbitro assistente de vídeo (VAR): As competições agora têm a opção de o árbitro fazer um anúncio após uma revisão do VAR ou uma verificação demorada do VAR.

Orientações práticas para árbitros: Como o VAR pode monitorar as decisões de gol/não gol e a invasão do goleiro, o árbitro assistente deve ser posicionado alinhado com a marca do pênalti, que é a linha de impedimento.