Ex-Grêmio, Pepê é anunciado como reforço do Vitória

O meio-campista Pepê encerrou oficialmente a sua passagem de pouco mais de duas temporadas pelo Grêmio. Neste sábado, o jogador, de 27 anos, foi anunciado como reforço do Vitória.

O Rubro-Negro pagará pouco mais de R$ 1 milhão por 50% dos direitos do atleta. Pepê assinou um vínculo de três temporadas com o clube de Salvador.

Pepê foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Na sequência, defendeu as cores do Portimonense, de Portugal. Antes do Grêmio, também teve uma passagem pelo Cuiabá.

A questão física não deve ser problema para Pepê no Vitória. A última partida do jogador aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando atuou em 25 minutos pelo Grêmio diante do Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho.