"Estamos confiantes", diz artilheiro do Mirassol antes de duelo contra o Corinthians

Corinthians e Mirassol duelam neste domingo (2) por uma vaga nas semifinais do Paulista. Por ter terminado em segundo lugar, o Leão será visitante no duelo decisivo contra o Timão. Iury Castilho, artilheiro dos visitantes na temporada, mostrou confiança para o duelo na Neo Química Arena.

"Estamos confiantes de que podemos alcançar a classificação. Sabemos da qualidade da equipe do Corinthians, que conta com grandes jogadores, mas também temos uma equipe forte. Mostramos isso na primeira fase e, especialmente, na última partida contra o Palmeiras, quando enfrentamos um dos principais times do Brasil", concluiu.

O atacante, que anotou quatro gols e uma assistência nesta temporada, tendo Santos e Palmeiras como vítimas, avaliou a campanha da equipe na fase inicial do Paulistão.

"Fizemos um início muito forte, bons jogos, resultados expressivos e garantimos a classificação com certa antecedência. Isso foi muito importante, pois nos trouxe uma certa tranquilidade para a reta final da primeira fase. Acredito que poderíamos ter feito uma classificação ainda melhor, mas o mais importante foi alcançar o objetivo da classificação", disse Iury Castilho.

Contra o Corinthians, o Mirassol busca igualar sua melhor campanha na história da elite do Paulistão. Em 2020, o Leão também chegou às semifinais do torneio estadual após eliminar o São Paulo nas quartas. Naquele campeonato, enfrentou o próprio Corinthians nas semifinais e foi superado por 1 a 0.

Corinthians e Mirassol se enfrentam no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo.