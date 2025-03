Escalações: Fla tem Varela improvisado e Vasco deixa reforços no banco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco da Gama divulgaram suas escalações para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, hoje, no Nilton Santos. O Rubro-Negro terá o lateral direito Varela improvisado na esquerda e o Cruzmaltino inicia a partida com seus três reforços no banco de reservas.

O uruguaio jogará fora de sua posição pois Alexandro e Ayrton Lucas ainda se recuperam de lesões. Já De la Cruz está curado do corte no pé esquerdo, mas inicia na reserva.

No Vasco, Nuno Moreira, Garré e Loide não começam entre os 11. Os três chegaram ao clube nesta semana e poderão fazer suas estreias se entrarem no decorrer do jogo.

Escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Jair e Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.