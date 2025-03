Reforço é titular do Palmeiras nas quartas, e Vitor Roque fica fora; veja

O Palmeiras terá o zagueiro Micael, que chegou há uma semana, como titular no duelo das quartas de final do Paulistão contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Já o atacante Vitor Roque ficou fora do banco de reservas porque ainda não está no Brasil.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estevão e Flaco López. O técnico Abel Ferreira manteve o trio de meio-campistas e o de atacantes da vitória sobre o Mirassol, que confirmou a classificação palmeirense.

Já o São Bernardo terá: Alex Alves, Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Emerson Santos e Lucas Lima; Romisson, Léo Zabá e Guilherme Queiroz. O técnico é Ricardo Catalá.

Micael fez apenas três treinos com elenco do Palmeiras e já causou boa impressão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Micael fará dupla de zaga com Murilo, que volta de suspensão. O defensor Bruno Fuchs, que também é reforço desta janela, está como opção no banco.

Vitor Roque foi inscrito no Paulistão, mas não está entre os relacionados porque ainda não retornou ao país. O atacante de 20 anos foi anunciado ontem e é esperado para se apresentar nos próximos dias. Ele estava defendendo o Bétis, emprestado pelo Barcelona.

A bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília) e será transmitido pelo UOL Play. A Cazé TV, o Nosso Futebol e o Zapping também exibem a partida.

A disputa irá para os pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. O duelo está sendo disputado na casa do São Bernardo porque o time do ABC paulista terminou em primeiro do Grupo D, à frente do Alviverde pelo número de vitórias. É a primeira vez na Era Abel que o time não tem o mando de campo nas quartas.

O Palmeiras busca o tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Vencedor das três últimas edições, o Alviverde pode ser o primeiro a levantar quatro taças seguidas do estadual desde o Paulistano, no final da década de 1910.

Veja os times