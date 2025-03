Novo presidente da CBG vê 'desafio' e enaltece Rebeca: 'Escolinhas lotadas'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Novo presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta falou sobre o desafio de assumir o cargo no ano seguinte aos resultados históricos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele também comentou o efeito de Rebeca Andrade para a ginástica artística e os preparativos para o Mundial de Ginástica Rítmica, que terá, pela primeira vez, um país da América do Sul como sede.

Henrique Motta foi eleito em 29 de janeiro e toma posse hoje. Ele, que vinha atuando como diretor esportivo da entidade, vai estar à frente da CBG entre 2025 e 2028.

É uma missão muito desafiadora e, ao mesmo tempo, trago com um senso de responsabilidade grande e fico feliz pelo fato de ter participado desse processo. Temos conhecimento para contribuir e tentar novamente seguir com esses grandes resultados esportivos.

Henrique Motta, ao UOL

O novo mandatário falou sobre o planejamento para Rebeca Andrade no ciclo para Los Angeles-2028. A ginasta, um dos grandes nomes do esporte brasileiro na atualidade, deixou no ar a possibilidade de aposentadoria após Paris, mas decidiu pela permanência após conversa com Francisco Porath, técnico da seleção brasileira.

O trabalho com a Rebeca vai seguir especializado, como sempre foi. Gosto de ressaltar toda essa necessidade diante de uma ginasta que tem um histórico esportivo enorme, a maior atleta olímpica do esporte brasileiro. A Rebeca precisa seguir com seu trabalho especializado, com os profissionais especializados, e vamos dar continuidade a todo esse processo que sempre foi feito.

Rebeca com a bandeira do Brasil após o ouro do solo nas Olimpíadas de Paris Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Motta ressalta o papel de Rebeca para o aumento de praticantes da ginástica em todo o país e aponta que esses reflexos vão perdurar.

As escolinhas estão lotadas por todo o Brasil, as crianças querem fazer ginástica porque a Rebeca é um ídolo. Não só na área esportiva, mas como cidadã, como representante do povo brasileiro. Acredito que esse é o maior legado da Rebeca, a grande contribuição também junto à ginástica. E, claro, isso vai prosseguir não só enquanto a Rebeca for atleta, mas acredito que isso é uma história que ela já construiu para o Brasil, para as mulheres brasileiras e para os representantes de todas as classes da ginástica.

O presidente da CBG comentou ainda sobre os preparativos para o Mundial de Ginástica Rítmica, que será em agosto, no Rio de Janeiro.

Estamos trabalhando há muito tempo para executar esse Mundial, desde quando nos colocamos como candidatos. É o primeiro Campeonato Mundial na América do Sul, então, temos ciência da expectativa sobre como será esse evento. As estruturas que vão ser utilizadas vão ser as olímpicas. Em parceria com as esferas do governo, com os patrocinadores, e com a Federação Internacional de Ginástica (FIG), que é a realizadora, vamos fazer o melhor Mundial que já teve. Vamos trabalhar bastante para isso.

Nascido no Rio de Janeiro, ele foi ginasta formado no Clube de Regatas do Flamengo e sagrou-se, em mais de uma oportunidade, campeão brasileiro. Em 2012, depois de encerrar a carreira de atleta, graduou-se em Direito pela PUC-Rio. Após os Jogos Olímpicos de 2016, foi chamado a ocupar o cargo de Diretor Jurídico da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Ao concluir o Curso de Gestão Esportiva do COB, passou à coordenadoria da Confederação Brasileira de Ginástica.

O que mais ele falou?

Houve um aumento na busca de interessados pela ginástica. Como a CBG pode ajudar no tema? "Há diversos programas de desenvolvimento. Temos 30 centros de excelência espalhados pelo país, tem a prática de ginástica gratuita para mais de 3 mil crianças, que é um projeto que visa à inclusão social e está ligado aos nossos patrocinadores. Temos os processos de desenvolvimento técnico, que é mais ligado ao alto rendimento. Além disso, tem projetos específicos com entidades esportivas. Também buscamos levar as competições nacionais para as cinco regiões para estimular a prática da modalidade".

Brasil foi ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica Imagem: CBG

Como aproveitar esse efeito para uma herança esportiva de resultados? "Foi a quarta edição seguida das Olimpíadas em que conquistamos medalhas, e as nossas medalhas em Campeonatos Mundiais já acontecem, mais ou menos, desde 2001. Quando falo de planejamento estratégico, não é só de planejamento para um atleta que vai competir. Eu falo dos pilares de investimentos da confederação, que vão ser educação, desenvolvimento esportivo, fortalecimento da imagem, crescimento de gestão e governança, e isso vai levar aos resultados esportivos. É uma pirâmide pensada e possível dentro dos recursos que temos hoje. O esporte não é empírico, ele é feito de trabalho, estudo, pessoas capacitadas".

A CBG sentiu de forma efetiva o impacto dos resultados em Paris? "Acredito que nunca trabalhamos tanto quanto agora. Depois de Paris, existe uma expectativa cada vez maior em cima desse time, uma visibilidade maior da ginástica brasileira e, como consequência, traz todos esses desafios e oportunidades. Primeiramente, tivemos um crescimento muito grande da procura de ginastas nos clubes, nas escolinhas. Visitamos diversos locais que têm a prática da ginástica para conversar e estamos estimulando que esses espaços cresçam. Já tivemos eventos pós-Jogos Olímpicos de Paris com mil crianças participando só na ginástica artística. Vimos, de fato, um crescimento muito intenso e estamos trabalhando diversas estratégias para conseguir absorver esse crescimento e transformar em qualidade".

A CBG tem conseguido resultados. Qual é o segrego? "Governança, tratar a gestão esportiva com as suas áreas específicas, trazendo as pessoas que são conhecedoras dos mercados e que podem contribuir para o desenvolvimento do esporte. E muito trabalho. O esporte, principalmente quando falamos de alto rendimento, exige muito trabalho. Somos os únicos medalhistas mundiais e olímpicos dentre os países ainda em desenvolvimento. O top 5 da ginástica reflete o top 5 do quadro de medalhas olímpico. As potências estão na ginástica, e tem o Brasil também lá".

Equipe feminina comemora a conquista do bronze em Paris-2024 Imagem: Miriam Jeske/COB

Há metas de medalhas no Pan-2027 e Jogos Olímpicos-2028? "Objetivamos sempre atingir o maior número de finais possíveis. Todos os países estão brigando e trabalhando pelas medalhas, e as medalhas na ginástica acontecem a partir de uma apresentação. O ginasta tem um minuto, tem de apresentar aquela série e acabou. Previsão de medalhas se torna um pouco mais difícil. O nosso trabalho é sempre por performance. Qual é a performance que preciso para ser medalhista? As metas esportivas estão muito altas. Ganhamos quatro medalhas em Paris, foi o esporte que mais ganhou medalhas para o Brasil. E ganhamos 27 medalhas no Pan-Americano de Santiago, também foi o esporte que ganhou mais medalhas. A ginástica rítmica pegou oito medalhas de ouro em oito disputadas. Não dá para ganhar mais. É trabalhar para conseguir fazer um trabalho tão bom quanto foi realizado".

A seleção masculina e a feminina parecem alternar os bons momentos. Como conseguir o equilíbrio? "São modalidades em desenvolvimento e que têm seus resultados. O masculino teve seus primeiros resultados em 2012, depois 2016. O feminino em 2021, depois 2024. Estamos nesse processo de desenvolvimento e que ainda é cíclico. A ginástica disputa com as principais potências que ganham medalha desde 1900. Nosso objetivo é fazer um trabalho cada vez mais especializado, que consiga fazer ginastas com cada vez um índice de performance mais alto. É um processo de construção técnica, de regulamentos bem estruturados. Fizemos algumas mudanças no processo da ginástica masculina para esse ciclo, construídas desde o final do ano passado. Hoje, dentro da confederação, temos oito modalidades. A maioria delas está em pleno crescimento. As que não estão, precisamos avaliar para fazer com que cresçam também. Nada vai garantir que sejamos sempre campeões, mas podemos construir um trabalho que seja próspero".

Você ocupa a vaga deixada por Luciene Resende. Como vê a participação feminina na gestão do esporte? "A presidente Luciene foi, durante muitos anos, a única mulher entre todas as confederações. Isso traz uma necessidade de reflexão, sem dúvidas. Fico feliz de ver que Luciene também foi uma referência para essas mulheres que vêm ocupando espaços cada vez maiores. Dentro da ginástica, especificamente, temos mais treinadoras e coordenadoras mulheres à frente desse processo do que homens. É uma oportunidade que temos, como modalidade, de mostrar esse crescimento da presença feminina na gestão esportiva, processo esse que não vem acontecendo só no Brasil e é fundamental, porque o esporte é um espelho da sociedade. As mulheres precisam ocupar esses espaços e fico muito feliz de entrar em uma confederação que é um exemplo nesse sentido".

Que cara você quer dar a sua gestão? "Penso em contribuir para um legado de uma ginástica de qualidade no Brasil. Acho que a minha gestão vai ter muito esse objetivo. Não só de permanecer com esses grandes resultados esportivos, grandes atletas que representam o nosso país, mas ter um olhar para o desenvolvimento da modalidade. Vamos praticar ginástica com qualidade, não necessariamente para ser campeão. Quero que o Brasil seja o país da ginástica. Quero que as pessoas pratiquem ginástica na rua, os idosos pratiquem na praça... Pode ser de diversas formas. A ginástica é um mundo amplo".

Fora da ginástica, quem é o Henrique? "Quando deixei de ser atleta, tive uma formação fora da ginástica. Sou formado em Direito e isso foi muito importante para o meu processo de desenvolvimento. Foi uma oportunidade de ver outras coisas. O que mais gosto de fazer no momento de lazer é ir à praia. Eu sou do Rio (risos), então essa é a minha atividade preferida. É um momento de descanso, de me conectar comigo. Gosto muito de ter conhecimentos externos, de ler sobre política, geografia, e gosto muito de outros esportes. Eu sou um viciado em esportes, pratico diversos e gosto de assistir".

Quais esportes você pratica? "Já pratiquei muitos esportes, ou já tentei (risos). Mesmo quando era atleta, tentava jogar futebol na praia e um pouquinho de altinha. Joguei vôlei quando era pequeno. Antes, fiz natação, e cheguei a entrar para uma equipe, mas tive de decidir e optei pela ginástica. Já tentei jiu-jítsu, fiz aulas de boxe...".