Estevão vibra com gols em último Paulista e dá boas-vindas a Vitor Roque

O jovem Estêvão tem uma missão: retribuir ao máximo em campo antes de se despedir do Palmeiras. O atacante foi mais uma vez decisivo ao marcar dois golaços na classificação à semifinal em seu último Paulistão e ainda mandou uma mensagem para o reforço Vitor Roque.

Sensação de retribuir tudo o que o Palmeiras me deu. Posso fazer isso dentro de campo, me esforço a cada jogo. Às vezes não dá, mas posso ajudar correndo, dando assistências. Se Deus quiser vamos avançar na semi e e ganhar a final. Essa é a gratidão que tenho, dando meu máximo pelo Palmeiras.

Vitor Roque vai ser muito bem-vindo. É um craque e vai estar junto de vários craques. Como Abel fala, nós atletas mais novos temos muito privilégio de estarmos em um time com atletas experientes como o Palmeiras, que ajudam. Ele é um craque que está chegando aí, espero que a gente jogue um pouco juntos e que venha a dar certo.

Estêvão

O que aconteceu

Estêvão fez os dois primeiros gols na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Ele já balançou a rede cinco vezes no campeonato e igualou Maurício na artilharia do time.

O Palmeiras dominou o jogo das quartas após ter se classificado "aos 45 do 2º tempo". A vaga no mata-mata veio na última rodada, e o time terminou em 2º do Grupo D —por isso não teve o mando de campo.

O time comandado por Abel Ferreira está agora um passo mais perto do tão sonhado tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Vencedor das três últimas edições, o Alviverde pode ser o primeiro a levantar quatro taças seguidas do estadual desde o extinto Paulistano, no final da década de 1910. Além disso, o clube verde é o único em São Paulo que ficou entre os quatro melhores nas últimas 11 edições do campeonato.

O atacante Vitor Roque, anunciado ontem, ficou fora dos relacionados porque ainda não está no Brasil. O jogador de 20 anos é esperado para se apresentar na Academia de Futebol nos próximos dias e assistiu de longe à classificação no Paulista.

O que mais Estêvão disse

Classificação: "Viemos com muita garra buscando a classificação. Papai do céu me abençoou fazendo dois gols. (...) Fomos resilientes, viemos de uma classificação difícil, mas agora saímos com uma vitória muito importante contra time muito difícil".

Ida para o Chelsea chegando: "Todo moleque sonha em jogar em grandes times na Europa. estou estudando inglês, vendo vários jogos já estudando pra não chegar totalmente perdido, tentar buscar meu espaço o mais rápido possível".