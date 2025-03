Em jogo com confusão, Volpi brilha nos pênaltis e Grêmio avança à 8ª final seguida do Gauchão

Em jogo tenso e marcado por confusão no segundo tempo, o Grêmio superou o Juventude nas penalidades e avançou à final do Campeonato Gaúcho, neste sábado. No tempo normal no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o time da casa venceu por 2 a 1 e devolveu o placar do jogo de ida, levando o confronto para os pênaltis, quando os visitantes fizeram 3 a 2 e confirmaram a presença na oitava final consecutiva.

Campeão estadual desde 2018, o Grêmio vai tentar o oitavo título seguido diante de Internacional ou Caxias, que disputam a outra semifinal. A final também será disputada em dois jogos.

Antes da cobrança de pênaltis, os minutos finais de jogo foram dramáticos, porque o Grêmio perdia por 2 a 0, com gols de Adriano Martins e Luis Mandaca - e só diminuiu aos 51 minutos, num gol de bicicleta de Gustavo Martins, muito contestado.

Nos pênaltis valeu a experiência do goleiro Tiago Volpi, que defendeu as cobranças de Nenê e André Ruschel e viu Ênio chutar para fora a quinta cobrança. Jadson e Giovanny acertaram os pênaltis para o time da casa. Do lado gremista, acertaram Wagner Leonardo, Arezo e Tiago Volpi, mas as cobranças de Pavón e Villasanti foram defendidas por Gustavo.

Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil no meio de semana ao perder por 1 a 0 para o Maringá, o Juventude vai iniciar, após o carnaval, os preparativos para a disputa do Brasileirão, que começa no último fim de semana de março. A sua estreia acontecerá em casa diante do Vitória.

Com a vitória no primeiro jogo, o Grêmio se armou de forma mais cautelosa para a volta, com quatro jogadores no meio-campo. O Juventude, ao contrário, iniciou o jogo com três atacantes, afinal tinha a obrigação de vencer por dois gols de diferença para ir à final. Tinha um retrospecto positivo de 100% e aproveitamento em casa, com quatro vitórias.

Até por conta disso, o Grêmio não chegou uma vez ao ataque no primeiro tempo, enquanto o Juventude ameaçou duas vezes com Batalla. Aos 34 minutos, quando ele entrou na área em velocidade, e, mesmo desequilibrado, tentou superar o goleiro Tiago Volpi, que abafou a bola com o peito. No minuto seguinte, o colombiano arriscou chute de fora da área, assustando Tiago Volpi que saltou e viu a bola passar perto de sua trave direita.

O Grêmio se complicou sozinho em dois lances impróprios do zagueiro Jemerson em cima de Gabriel Taliari. No primeiro ele deslocou o atacante com o corpo e recebeu o cartão amarelo, enquanto, no segundo, segurou a camisa do adversário e acabou expulso, aos 45 minutos. Uma desvantagem gremista para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o técnico Gustavo Quinteros fez a recomposição gremista, com a entrada do zagueiro Gustavo Martins no lugar do meia Cristaldo e colocou Camilo, mais marcador, no lugar do volante Cuéllar, mais técnico.

Do lado do time jaconero, Fábio Matias apostou na experiência do Meia Nenê, de 43 anos, no lugar de Jean Caros, na esperança, de acertar alguma bola, parada - falta ou escanteio. Ele ameaçou cobrar falta aos 17 minutos, porém, quem soltou uma bomba foi Ewerthon. Tiago Volpi rebateu e após bate e rebate a defesa aliviou.

Três minutos depois, quem arriscou de fora da área foi Luis Mandaca, com Volpi rebatendo para o lado. O esperado gol saiu aos 21 minutos. Quando Ênio recebeu a bola pelo lado esquerdo e levantou pelo alto em direção à pequena área. O zagueiro Adriano Martins desviou de cabeça e a bola entrou no ângulo esquerdo de Volpi.

O Juventude continuou melhor, tentando o gol gremista a todo momento. O grêmio só ameaçou empatar uma vez, aos 35. Após escanteio cobrado por Pavón, o zagueiro Wagner Leonardo, bem ao seu estilo, desviou de cabeça. O goleiro Gustavo deu um tapa na bola para fora, numa grande defesa.

O segundo gol saiu aos 39, quando Nenê desceu pelo lado esquerdo e cruzou alto e para trás. Luis Mandaca deu um peixinho e estufou as redes: 2 a 0.

Mas o Grêmio não se entregou e foi para o tudo ou nada. Tinha obrigado Gustavo a praticar duas boas defesas e empatou aos 51 minutos, num belo gol de bicicleta de Gustavo Martins. Mas houve muita reclamação por parte do Juventude, alegando "pé alto" em cima de Luis Mandaca.

O árbitro Anderson Daronco anotou o gol e não quis consultar o VAR, embora tivesse conversado com os seus companheiros de arbitragem pelo seu microfone. Em seguida o árbitro foi cercado pelos jogadores dos dois times e, na confusão, Gustavo Quinteros atingiu Ênio com um soco na boca.

Daronco foi ao VAR e, na volta ao campo, apontou o meio do campo para confirmar o gol e depois expulsou o técnico gremista. O defensor Reginaldo, do Juventude, também foi expulso por dar um soco em Quinteros no meio da briga. Com apenas mais dois minutos de acréscimos, o placar não mudou e o finalista acabou conhecido nas cobranças de pênaltis.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 2 (2) X (3) 1 GRÊMIO

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo (Ênio), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Batalla (Giovanny), Erick Farias (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

GREMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti, Cristaldo (Gustavo Martins) e Monsalve (Pavón); Cristian Olivera (Edenilson) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS - Gustavo Martins, aos 21, Luis Mandaca, aos 39, e Gustavo Martins, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Abner e Ênio (Juventude); Jemerson (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS - Reginaldo (Juventude); Jemerson e Gustavo Quinteros (Grêmio).

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

RENDA - R$ 432.230,00.

PÚBLICO - 12.821 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).