Em confronto entre líder e vice-líder, Inter e Napoli ficam no empate pelo Italiano

No estádio Diego Armando Maradona, a Internazionale empatou com o Napoli, neste sábado, por 1 a 1, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O ala, Federico Dimarco, marcou um golaço de falta para os Nerazzurri, enquanto o voltante Billing empatou para os napolitanos.

Este era um confronto direto pela primeira colocação na tabela. A equipe de Milão se manteve líder do Campeonato Italiano com 58 pontos, enquanto o time de Nápoles acumula 57 na segunda posição.

A Inter enfrenta nesta quarta o Feynoord às 14h45, no Stadion Feijenoord, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Enquanto a Napoli volta a campo apenas no próximo domingo pelo Campeonato Italiano, para confrontar a Fiorentina, às 11h (de Brasília), em Nápoles.

Os gols da partida

Após falta cometida pela equipe do Napoli, aos 21 minutos da primeira etapa, alguns metros atrás da meia-lua, Dimarco foi à bola e, com categoria, bateu forte de chapa para a bola morrer no ângulo direito do goleiro: 1 a 0 Inter.

Já com 40 minutos do segundo tempo, Lobotka fez uma boa jogada e achou o meio-campista Billing entrando livre na marca do pênalti, que bateu em cima do goleiro, mas conseguiu marcar no rebote e empatar a partida para o Napoli.