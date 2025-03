Em apenas 9 jogos pelo São Paulo, Enzo Díaz supera números de 2024 no River Plate

O lateral esquerdo Enzo Díaz, apesar do pouco tempo no São Paulo, mostrou-se um jogador de confiança para Luis Zubeldía. O argentino, que chegou ao clube tricolor no início de janeiro, além de boa participação defensiva, já superou os seus números ofensivos de sua última temporada pelo River Plate.

Em nove jogos disputados nesta temporada, Enzo Díaz foi às redes uma vez e distribuiu duas assitências - isto é, três participações em gols são-paulinos. A critério de comparação, em 2024, pelo River Plate, o lateral esquerdo deu dois passes para tento e não anotou nenhum gol, em 34 partidas.

De acordo com o Sofascore, o argentino participou de 667 minutos nesta temporada com o São Paulo. No ano passado, por exemplo, com o clube de Buenos Aires, Enzo Díaz esteve em campo por



2735 minutos.

?? Sexta-feira de trabalho e ajustes visando nosso compromisso pelo Paulistão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/hceNtvKDnj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 28, 2025

Além do bom desempenho ofensivo, Enzo Díaz já mostrou que, defensivamente, também não deixa a desejar. O defensor, em média, recupera um total de quatro bolas por jogo e desarma 2,8 vezes.

Enzo Díaz foi emprestado ao clube tricolor pelo River Plate, por uma temporada, com valor de compra fixado caso atinja metas.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima segunda-feira (3) para enfrentar o Novorizontino, no Morumbis, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola às 20h30 (de Brasília).