Corinthians x Mirassol: informações e prováveis escalações do jogo das quartas do Paulistão

O Corinthians tem mais uma decisão pela frente neste domingo. A equipe enfrenta o Mirassol a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O confronto será decidido em jogo único. Ou seja, em caso de empate, a definição da vaga ocorrerá através da disputa de pênaltis.

O Timão vem de uma classificação sofrida à terceira fase da Copa Libertadores, diante da modesta Universidad Central-VEN. A atuação da equipe, inclusive, se tornou alvo de críticas da torcida. O time do Parque São Jorge venceu os venezuelanos por 3 a 2 (4 a 3 no placar agregado), com direito a gol de Yuri Alberto nos minuto finais.

Em contrapartida, o Corinthians chega ao mata-mata do Estadual como líder do Grupo A e dono da melhor campanha da primeira fase do torneio, com 27 pontos conquistados em 12 partidas.

O técnico Ramón Díaz conta com força máxima, mas pode preservar alguns titulares por conta da sequência pesada que o clube enfrentará nos próximos dias. O único desfalque é o volante Raniele, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, o Mirassol encerrou a fase inicial da competição no segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos. Na rodada final, o time do interior paulista foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2, resultado este que garantiu a classificação do Alviverde às quartas de final.

O Leão, que disputará a Série A do Brasileirão em 2025, vive uma indefinição em relação ao comando técnico. O clube demitiu Eduardo Barroca há pouco tempo e ainda não contratou um substituto. Quem dirige a equipe de forma interina é Ivan Baitello.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X MIRASSOL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 2 de março de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitra: Daiane Muniz



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Izabele de Oliveira



VAR: Marcio Henrique de Gois

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno ou Romero) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho.



Técnico: Ivan Baitello