Corinthians encerra preparação para enfrentar o Mirassol nas quartas do Paulista; veja provável time

O Corinthians está preparado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o embate contra o Mirassol. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram as atividades com um trabalho de força na academia e rumaram ao gramado para o aquecimento. Em seguida, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de enfrentamento, no qual instruiu o grupo em diversas situações de jogo.

Por fim, o elenco corintiano também aproveitou o treino deste sábado, o último antes do jogo, para trabalhar jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.

Para o jogo decisivo contra o Mirassol, Ramón Díaz não poderá contar com Raniele. O volante sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve ficar longe dos gramados por cerca de um mês.

O lateral esquerdo Angileri, novo reforço do Corinthians para a temporada, já está inscrito no Paulista e até poderia estrear neste domingo. Contudo, o defensor não atua há nove meses e, por isso, deve ficar de fora da partida.

Assim, com exceção de Raniele, o treinador argentino conta com força máxima. Apesar disso, ele pode optar por preservar alguns titulares por conta da sequência pesada que o clube enfrentará nos próximos dias.

Desse modo, uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay (Talles Magno ou Romero) e Yuri Alberto.

Corinthians e Mirassol se enfrentam em jogo único pelas quartas de final do Paulistão. Em caso de empate no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.