Corinthians encerra janela 'pé no chão' com espaço na folha e setor cheio

O Corinthians concluiu modesta janela de transferências na última sexta-feira. O clube fechou apenas um reforço sem custos para a lateral-esquerda e optou por abrir espaço na folha salarial.

Corinthians fecha janela "pé no chão"

Nesta janela, o Corinthians não investiu em novas contratações, mas usou a estratégia de manter a base do elenco. O movimento é totalmente oposto ao do início da temporada passada, quando a diretoria iniciou a gestão aplicando R$ 128,5 milhões na contratação 11 reforços — o valor foi recorde na década.

O Timão só abriu o bolso para comprar em definitivo Hugo Souza e Cacá. Os jogadores estavam emprestados desde o ano passado e assinaram contratos para as próximas temporadas com a equipe alvinegra.

A única chegada foi a do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que rescindiu com o Getafe, da Espanha, e ficou livre no mercado. Em sua coletiva de apresentação, o jogador contou que havia recebido uma sondagem no ano passado, mas as conversas não foram adiante.

Deu a possibilidade do Corinthians há seis meses, na metade do ano [passado], mas não ocorreu. Apareceu a nova oportunidade e trabalhamos para isso.

Fabrizio Angileri, em coletiva de apresentação

Hugo Souza foi oficializado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF em 13 de janeiro, dois meses após o Corinthians exercer a opção de compra do goleiro. O Timão pagou 800 mil euros (R$ 4,8 milhões na cotação da época) ao Flamengo por 50% dos direitos econômicos.

No caso de Cacá, o zagueiro bateu todas as metas previstas em contrato, obrigando o Corinthians a efetivar a compra. O clube paulista pagou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões) ao Tokushima Vortis, do Japão, por 90% dos direitos econômicos.

Espaço na folha salarial

Para aliviar as finanças, o Corinthians também se esforçou para abrir espaço na folha salarial. O plantel corintiano chegou a bater R$ 22,5 milhões em salários, ficando entre as três mais caras do país.

Fagner e Pedro Raul foram emprestados, enquanto Pedro Henrique foi liberado para desinchar o holerite do departamento de futebol. No entanto, o clube ainda paga parte dos salários de Fagner e Pedro Raul. Mesmo assim, as negociações foram consideradas vantajosas pela diretoria.

Por fim, o zagueiro Caetano não aceitou as condições do Timão para renovar contrato e se transferiu para o futebol japonês.

Lateral-esquerda saturada

Apesar da cautela no período de mercado, o Timão agora tem um setor saturado: a lateral-esquerda. Com a contratação de Angileri, o elenco chegou a quatro jogadores disputando a posição, contando ainda com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios.

Neste contexto, o Corinthians pensa em negociar o equatoriano. Palacios ficou a temporada 2024 em recuperação de uma lesão crônica na cartilagem do joelho e teve pouquíssimos minutos desde a liberação do departamento médico. O jogador ainda não tem propostas na mesa, mas é considerado um ativo.

Vale lembrar que CBF manteve uma janela extra de transferências para jogadores que tenham participado dos estaduais possam ser contratados por outros clubes. Em 2025, esse período vai de 10 de março a 11 de abril.