Copa Rio feminina tem empates nos duelos Fluminense x Flamengo e Botafogo x Vasco

A Copa Rio feminina apresentou neste sábado uma rodada com empates em clássicos. Fluminense e Flamengo fizeram um duelo emocionante com o placar de 2 a 2, enquanto Botafogo e Vasco não saíram do 0 a 0.

Na partida disputada na Gávea, o Fluminense contou com gols de Lelê e Torre, mas o Flamengo alcançou a igualdade com Fernanda e Djenife. O Tricolor das Laranjeiras lidera a Copa Rio com 8 pontos. O Rubro-Negro é o terceiro, com 5 pontos.

O empate com o Vasco deixou o Botafogo na segunda colocação, com os mesmos 5 pontos do Flamengo, mas em vantagem nos critérios de desempate. O time de São Januário ainda não venceu no torneio e está somente em quarto lugar, com 2 pontos.

De folga na rodada, o Pérolas Negras é o lanterna da Copa Rio. Em três jogos, a equipe saiu de campo derrotada em todas as oportunidades e não conseguiu somar pontos.