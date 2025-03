Contratações do Santos 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

Do UOL, em São Paulo

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

A principal aquisição do Santos neste período foi Neymar. O Menino da Vila voltou para o clube após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Quando o Santos poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o Alvinegro será de 10 de julho a 2 de setembro.

Quem assinou com o Santos

Rollheiser (atacante)

Thaciano (meia)

Tiquinho Soares (atacante)

Zé Rafael (meia)

Neymar (atacante)

Escobar (lateral)

Willian Bigode (atacante)

Luisão (zagueiro)

Deivid Washington (atacante)

Veron (atacante)

Barreal (meia)

Zé Ivaldo (zagueiro)

Leonardo Godoy (lateral)

Soteldo (atacante)

Quem saiu do Santos

Jair (zagueiro)

Lucas Barbosa (atacante)

João Lucas (lateral)

Lucas Braga (atacante)

Giuliano (meia)

Otero (meia)

Billy Arce (atacante)

Lucas Lima (meia)

Alison (volante)

Luiz Henrique (meia)

Renan (goleiro)

Vladimir (goleiro)

Hayner (lateral)

Patrick (meia)

Cedrés (volante)

Luiz Felipe (zagueiro)

Rodrigo Ferreira (lateral)

Baliero (volante)

Alex (zagueiro)

Enzo Monteiro (atacante)

Dodô (lateral)

Bruno Marques (atacante)

Robson Reis (zagueiro)

Jhonnathan (zagueiro)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.

Os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 terão uma janela extra. O período de contratações será de 2 de junho a 10 de junho.