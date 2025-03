Contratações do Mirassol 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

Do UOL, em São Paulo

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

Estreante na Série A, o Mirassol apostou em medalhões. Entre eles, a equipe do interior paulista conta com o lateral Reinaldo, o goleiro Walter e o atacante Clayson.

Quando o Mirassol poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o time paulista será de 10 de julho a 2 de setembro.

Quem assinou com o Mirassol

Matheus Davó (atacante)

Neto Moura (volante)

Roni (volante)

Clayson (atacante)

Matheus Sales (volante)

Reinaldo (lateral)

Daniel Borges (lateral)

Rafa Silva (atacante)

Walter (goleiro)

David Braz (zagueiro)

Thomazella (goleiro)

Empereur (zagueiro)

José Aldo (meia)

Jemmes (zagueiro)

Quem saiu do Mirassol

Everton Bala (atacante)

Isaque (meia)

Fernandinho (atacante)

Dellatorre (atacante)

Bruno Matias (meia)

Marquinhos (atacante)

Vanderlei (goleiro)

Diego Gonçalves (atacante)

Kauan (meia)

Wellington Alves (meia)

Rafael Silva (atacante)

Beto (atacante)

Cristian Renato (atacante)

Zeca (lateral)

Guilherme Pato (atacante)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.

Os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 terão uma janela extra. O período de contratações será de 2 de junho a 10 de junho.