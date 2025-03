Contratações do Juventude 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

Do UOL, em São Paulo

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

O Juventude foi um dos poucos times que mais contratou do que vendeu. O Jaconero contou com 16 chegadas ao elenco e teve apenas oito saídas.

Quando o Juventude poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o Ju será de 10 de julho a 2 de setembro.

Quem assinou com o Juventude

Giovanny (atacante)

Daniel Giraldo (volante)

Wilker Ángel (zagueiro)

Reginaldo (lateral)

Marcão (goleiro)

Vitor Pernambucano (atacante)

Gustavo (goleiro)

Emerson Batalla (atacante)

Petterson (atacante)

Felipinho (lateral)

Adriano Martins (zagueiro)

Ênio (atacante)

Cipriano (zagueiro)

Kawan (zagueiro)

Marcos Paulo (lateral)

Abner (zagueiro)

Quem saiu do Juventude

Danilo Boza (zagueiro)

Zé Marcos (zagueiro)

Ronaldo (volante)

Gabriel Inocêncio (lateral)

Thiago Conti (meia)

Lucas Wingert (goleiro)

Ronie Carrillo (atacante)

Yan Souto (zagueiro)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.

Os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 terão uma janela extra. O período de contratações será de 2 de junho a 10 de junho.