Contratações do Fluminense 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

Do UOL, em São Paulo

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

A principal contratação do Fluminense no período foi o atacante Canobbio. A diretoria não parou apenas no uruguaio e fez movimentos para contratar reforços para praticamente todos os setores.

Quando o Fluminense poderá contratar? O Flu tem o "benefício" de ter uma janela extra no meio do ano. Ela ficará aberta entre 2 de junho e 10 de junho, às vésperas do Super Mundial de Clubes. O clube carioca ganhou o direito de contratar por estar na competição.

Quem assinou com o Fluminense

Canobbio (atacante)

Hércules (meia)

Juan Freytes (zagueiro)

Everaldo (atacante)

Lavega (atacante)

Renê (lateral)

Marcelo Pitaluga (goleiro)

Otávio (volante)

Paulo Baya (atacante)

Wallace Davi (volante)

Riquelme (atacante)

Lezcano (meia)

Quem saiu do Fluminense

Kauã Elias (atacante)

John Kennedy (atacante)

Gabriel Pires (volante)

Diogo Barbosa (lateral)

Willian Bigode (atacante)

Felipe Alves (goleiro)

Esquerdinha (lateral)

Isaac (atacante)

David Terans (meia)

Antônio Carlos (zagueiro)

Felipe Andrade (zagueiro)

Pedro Rangel (goleiro)

Jhonny (lateral)

Marcelo (lateral)

Yony González (atacante)

Felipe Melo (volante)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.