Contratações do Cruzeiro 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

Do UOL, em São Paulo

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

A principal aquisição do Cruzeiro neste período foi Gabigol. O atacante foi contratado após não acertar sua renovação com o Flamengo e logo se tornou um titular do time mineiro.

Quando o Cruzeiro poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o time mineiro será de 10 de julho a 2 de setembro.

Quem assinou com o Cruzeiro

Fabrício Bruno (zagueiro)

Christian (meia)

Lucas Vilalba (zagueiro)

Gabigol (atacante)

Dudu (atacante)

Eduardo (meia)

Rodriguinho (atacante)

Bolasie (atacante)

Marquinhos (atacante)

Mateo Gamarra (zagueiro)

Fagner (lateral)

Wanderson (atacante)

Quem saiu do Cruzeiro

Robert (atacante)

Rafael Elias (atacante)

Matheus Davó (atacante)

Mateus Vital (meia)

Palacios (lateral)

Neto Moura (volante)

Lucas Oliveira (zagueiro)

Wesley Gasolina (lateral)

Ramiro (meia)

Anderson (goleiro)

Rafa Silva (atacante)

Rafael Cabral (goleiro)

Bazilio (goleiro)

Riquelmy (volante)

Zé Ivaldo (zagueiro)

Fernando Henrique (volante)

Vitinho (meia)

Ian Luccas (meia)

Tevis (atacante)

João Pedro (atacante)

Weverton (zagueiro)

Jhosefer (meia)

Pedrão (zagueiro)

Henrique Rodrigues (volante)

Peralta (meia)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.

Os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 terão uma janela extra. O período de contratações será de 2 de junho a 10 de junho.