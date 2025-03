Contratações do Corinthians 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

A principal aquisição do Corinthians neste período foi Hugo Souza. O Alvinegro fez o pagamento ao Flamengo para comprar direitos econômicos do goleiro Hugo Souza no fim do ano passado. O clube paulista depositou o valor de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) e o jogador assinou, em 2025, um contrato de cinco anos.

Quando o Corinthians poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o Alvinegro será de 10 de julho a 2 de setembro.

Quem assinou com o Corinthians

Cacá (zagueiro)

Hugo Souza (goleiro)

Angileri (lateral-esquerdo)

Quem saiu do Corinthians

Caetano (zagueiro)

Matheus Araújo (meia)

Roni (volante)

Pedro Henrique (atacante)

Rafael Ramos (lateral-direito)

Pedro Raul (atacante)

Fagner (lateral-direito)

Há algumas exceções neste período. Jogadores livres, por exemplo, podem assinar contratos com outros clubes, desde que tenham rescindido seu último vínculo antes do fechamento da janela.

A Fifa também admite exceções para jogadores que rescindiram contrato pela Lei Pelé. Há outras situações inseridas como exceções pela entidade no regulamento sobre o estatuto e a transferência de atletas.

Os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 terão uma janela extra. O período de contratações será de 2 de junho a 10 de junho.