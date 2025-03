Como hegemonia no Paulista faz única derrota ser 'notícia boa' ao Palmeiras

O Palmeiras consolidou uma hegemonia no Campeonato Paulista: o Alviverde é o atual tricampeão e busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e entre os clubes em atividade.

Mas não só por isso. A equipe comandada por Abel Ferreira tem uma marca impressionante no Estadual: dos últimos 60 jogos disputados só perdeu quatro.

O que aconteceu

Desde a primeira rodada de 2022, o Palmeiras perdeu apenas quatro dos últimos 60 jogos de Campeonato Paulista: contra o Novorizontino, pela fase de grupos de 2025, e as partidas de ida das finais de 2022 (contra o São Paulo, por 3 a 1), de 2023 (contra o Água Santa, por 2 a 1) e de 2024 (contra o Santos, por 1 a 0).

As derrotas nas finais foram irrelevantes. Nos três casos, o Palmeiras venceu os duelos de volta e se sagrou campeão (4 a 0 em 2022 e 2023 e 2 a 0 em 2024).

O revés na fase de grupos contra o Novorizontino é uma "notícia boa" para o Palmeiras. Nas conquistas de 2022, 2023 e 2024, o Palmeiras só teve uma derrota em cada edição e nesta temporada o revés aconteceu na fase de grupos, contra o time de Novo Horizonte. Um dado que cativa o torcedor mais supersticioso.

Em toda a história, o único a conquistar o Campeonato Paulista quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano.

Palmeiras encara situação inédita na era Abel, mas isso não preocupa

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Botafogo-SP Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Pela primeira vez, o Palmeiras decidirá as quartas de final sem o mando de campo. O Alviverde ficou em segundo do Grupo D e pega o São Bernardo hoje, no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília).

Isso não é uma preocupação para o Palmeiras por que a equipe vem de uma série muito forte jogando fora de casa. São 13 jogos de invencibilidade atuando fora da cidade de São Paulo, com 10 vitórias e três empates.

A série começou com o triunfo sobre o Athletico-PR, em setembro do ano passado, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Verdão bateu o Vasco em Brasília (DF), empatou com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista (SP) e venceu o Juventude em Caxias do Sul (RS), o Bahia em Salvador (BA), o Atlético-GO em Goiânia (GO) e o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG), ainda pelo torneio nacional.

Neste Paulistão, empatou com o Noroeste em Bauru (SP), venceu o Santos em Santos (SP) e o Guarani em Campinas (SP), empatou com o Água Santa em Brasília (DF) e bateu a Inter em Limeira (SP) e o Mirassol no campo do rival.

