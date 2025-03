Com trabalho tático, São Paulo faz penúltimo treino antes de decisão pelo Paulistão

O São Paulo realizou neste sábado, no CT da Barra Funda, seu penúltimo treino antes do duelo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam na segunda-feira, no Morumbis, às 20h (de Brasília).

O dia começou com um vídeo apresentado pela comissão técnica ao elenco são-paulino. Na sequência, já em campo, os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de ativação e mobilidade, promovidos pela preparação física.

Posteriormente, Luis Zubedía passou aos atletas um trabalho tático, com diferentes situações de ataque contra defesa. Parte do elenco aprimorou as finalizações e as bolas paradas no fim do treinamento.

?? Sábado de ajustes táticos para a primeira decisão do ano! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/vuqVzaEkBF ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2025

Para o duelo, o técnico argentino espera poder contar com Ferreira. O atacante vem treinando com o restante do grupo nos últimos dias e pode pintar como novidade para a decisão. Além disso, Alisson e Enzo Díaz, poupados na vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, voltam a ficar à disposição.

Já o volante Luiz Gustavo deve seguir como desfalque. Em recuperação de lesão no dedo do pé esquerdo, ele iniciou a transição física na última quinta-feria, mas ainda não deve ser relacionado. O zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Mais cedo neste sábado, o clube do Morumbis confirmou mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida. O São Paulo tem a vantagem de ser mandante por ter encerrado a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 19 pontos, um a mais que o Novorizontino.