Com Micael titular, Palmeiras está escalado para o jogo das quartas do Paulista; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o São Bernardo. A bola rola neste sábado a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira promoverá a estreia do zagueiro Micael, que foi inscrito no Estadual na última sexta-feira. Bruno Fuchs, que também entrou na lista, fica à disposição no banco de reservas, assim como o meia-atacante Felipe Anderson, que volta ser opção depois de se recuperar de lesão no púbis.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estevão e Flaco López.

8do bem? ? Com novidade na numeração e estreia no setor defensivo, nossos 11 iniciais estão escalados! ?#SBDxPAL pic.twitter.com/StxeTyuIym ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2025

Para esta partida, o Verdão tem os seguintes desfalques: o zagueiro Gustavo Gómez (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), o lateral esquerdo Piquerez (lesão na coxa direita), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O São Bernardo, por sua vez, tem a seguinte escalação: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder e Matheus Salustiano; Augusto, Emerson Santos, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Guilherme Queiroz.

São Bernardo e Palmeiras decidem vaga na semifinal do Estadual em jogo único. A equipe do ABC paulista tem a vantagem de decidir em casa já que se classificou como líder do Grupo D, com 23 pontos. O Verdão avançou na segunda posição, com a mesma pontuação, mas uma vitória a menos.

Na última rodada da fase de grupos, o Verdão venceu o Mirassol por 3 a 2, como visitante. Enquanto o São Bernardo bateu o São Paulo, por 3 a 1, em casa.