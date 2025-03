Com gol de Marquinhos, PSG goleia o Lille pelo Francês e chega a dez vitórias seguidas

O PSG alcançou a marca de dez vitórias seguidas na temporada. Neste sábado, a equipe do técnico Luis Enrique goleou o Lille por 4 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Barcola, Marquinhos, Dembelé e Doué construíram a goleada.

Com o triunfo, o PSG chegou a 62 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Vice-líder, o Olympique de Marselha tem 46 unidades e ainda joga na rodada. O Lille, por sua vez, segue na quinta colocação, com 41 pontos.

Os donos da casa voltam a campo na quarta-feira para o duelo contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Lille enfrenta o Borussia Dortmund na terça, pela mesma competição.

O PSG abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Dembalé recebeu pela direita e bateu de pé esquerdo. O goleiro espalmou para a pequena área, e Barcola aproveitou o rebote para abrir a goleada.

Marquinhos ampliou o marcador aos 22. Após escanteio, o PSG seguiu no ataque. Doué levantou na segunda trave e encontrou o zagueiro brasileiro, que cabeceou de leve para marcar o segundo dos donos da casa.

Cinco minutos depois, o PSG chegou ao terceiro gol. A equipe trocou passes e fez a bola chegar até Dembelé. O atacante bateu de primeira no cantinho e ampliou a vitória.

E deu tempo de sair o quarto tento ainda no primeiro tempo. Aos 36, Doué recebeu de Dembelé na direita, arriscou de fora da área e acertou o ângulo. Golaço e 4 a 0 para os mandantes.

O Lille conseguiu descontar na etapa final. Aos 35, David aproveitou rebote de Donnarumma e mandou a bola para o fundo das redes.