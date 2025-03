Cavaliers reagem no fim e batem os Celtics no TD Garden; Lakers vencem a 5ª consecutiva na NBA

O jogo mais aguardado da rodada contou com uma vitória, de virada, do Cleveland Cavaliers sobre o Boston Celtics por 123 a 116 em um TD Garden lotado na madrugada deste sábado. Após um início hesitante, os visitantes buscaram uma reação heroica no último quarto e consolidaram a liderança na temporada regular da NBA.

Com 49 vitórias em 59 partidas, a franquia de Cleveland não poderia estar melhor. Com o resultado positivo, o time chegou aos nove triunfos seguidos e igualou o confronto direto contra o atual campeão. Em quatro duelos, cada um ganhou dois.

Em um jogo que apresentou alta intensidade, principalmente no final, Donovan Mitchel foi um dos protagonistas. Com 12 pontos anotados só no último quarto, ele ainda converteu uma cesta de três e uma bandeja no apagar das luzes para definir o encontro. O armador foi ainda o maior pontuador de sua equipe (41). Evan Mobley também se destacou no confronto. Com 17 pontos e 12 rebotes, ele ajudou os Cavs a dominar o garrafão para buscar a reação.

Alegria de um lado, frustração do outro. O Boston Celtics, que chegou a abrir uma vantagem de 25 a 3 no início, não conseguiu frear o ímpeto dos visitantes e amarga a segunda derrota consecutiva na temporada regular.

O vice-líder do lado Leste contou com uma atuação soberba de Jason Tatum, cestinha do confronto com 46 pontos, mas apresentou falhas na marcação e se precipitou em vários lances de contra-ataque que custaram a derrota.

Valente, Tatum obteve ainda 16 rebotes e contribuiu com nove assistências. O seu desempenho, no entanto, não foi o suficiente para garantir a vitória diante de sua torcida no TD Garden.

Já na partida que reuniu as duas franquias de Los Angeles, também pela rodada desta sexta-feira da competição, os Lakers levaram a melhor sobre os Clippers ao bater o rival por 106 a 102 em uma Crypto Arena lotada.

Aniversariante do dia, Luka Doncic vem se sentindo cada vez mais à vontade em sua nova equipe. Ele foi o cestinha do duelo com 31 pontos e ainda deu cinco assistências. Os Lakers contaram também com mais uma boa atuação de LeBron James. Além dos arremessos certeiros (28), ele foi quem mais pegou rebotes em sua equipe (13).

Com cinco vitórias seguidas, a equipe aparece na cola do Memphis Grizzlies, terceiro colocado na Conferência Oeste. Ainda na zona de classificação (6ª colocação), os Clippers tiveram como destaque Ivica Zubac, que deixou a quadra com 27 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 119 x 134 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 119 x 135 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 116 x 123 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 102 x 121 Portland Trail Blazers

Miami Heat 125 x 120 Indiana Pacers

Chicago Bulls 125 x 115 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 113 x 114 New York Knicks

Phoenix Suns 125 x 108 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 117 x 116 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 106 x 102 Los Angeles Clippers

Acompanhe os resultados deste sábado:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks