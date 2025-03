Campeonato Carioca não tem campeão fora dos 4 grandes há quase 60 anos

O Campeonato Carioca contempla apenas os quatro maiores times do estado como campeões há quase 60 edições da competição.

O que aconteceu

O Bangu foi o último clube fora do quarteto principal a conquistar o Campeonato Carioca, em 1966. O time ficou com a taça após vencer o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em 18 de dezembro, diante de 143.978 torcedores. Na decisão, houve briga generalizada entre jogadores dos dois times e 11 deles foram expulsos.

Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo se revezaram como campeões desde então. O Rubro-Negro é o maior vencedor do torneio, com 38 taças, seguido do Flu, que tem 33. O Cruzmaltino é o terceiro que mais venceu o Estadual do Rio, com 24 troféus, enquanto o Glorioso tem 21.

O título carioca não foi de Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo apenas 11 vezes em quase 120 anos de Carioca, iniciado em 1906. América, São Cristóvão e Paissandu, além do Bangu, são os outros vencedores do torneio.

O Volta Redonda tenta quebrar a escrita em 2025 é o representante fora dos quatro grandes nas semifinais da atual edição. Flamengo, Fluminense e Vasco estão classificados, enquanto o Botafogo foi eliminado na primeira fase.

O time fora do quarteto principal do Rio com mais títulos é o América. São sete troféus, conquistados em 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960.

As semifinais do Carioca 2025

Jogos de ida

01/03 - Vasco x Flamengo, no Engenhão, às 17h45 (de Brasília)

02/03 - Fluminense x Volta Redonda, no Maracanã, às 18h

Jogos de volta

08/03 - Flamengo x Vasco, no Maracanã, às 17h45

09/03 - Volta Redonda x Fluminense, no Raulino de Oliveira, às 18h

Todos os campeões cariocas e o nº de títulos

Flamengo: 38 (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I*, 1979-II*, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2024)

Fluminense: 33 (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023)

Vasco da Gama: 24 (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016)

Botafogo: 21 (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018)

América: 7 (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960)

Bangu: 2 (1933 e 1966)

São Cristóvão: 2 (1926 e 1937)

Paissandu: 1 (1912)

* Em 1979, houve a disputa de dois Campeonatos Carioca, com o Flamengo vencendo as duas edições.