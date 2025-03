Bruno Henrique decide, e Flamengo vence o Vasco no jogo de ida da semifinal do Carioca

O Flamengo saiu na frente e ampliou a vantagem contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o rival por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Bruno Henrique fez o gol da vitória flamenguista.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols na semifinal contra o Vasco. Assim, após ganhar a ida por 1 a 0, pode perder o jogo de volta por um gol de diferença que se classifica para a decisão. O Fla aumentou a sequência de invencibilidade sobre o rival. Agora são nove jogos, sendo sete vitórias e dois empates.

Neste sábado, após um primeiro tempo pegado e em que as melhores chances foram do Vasco, o Flamengo melhorou na etapa final e viu a estrela de Bruno Henrique brilhar mais uma vez em clássico. Ele fez um belo gol no Nilton Santos.

O Vasco agora tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. O Gigante da Colina enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no Nilton Santos, em jogo único. Já o duelo de volta pela semifinal do Carioca é no sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo



O técnico Fábio Carille não pôde contar com Paulinho, suspenso, e Tchê Tchê, lesionado. Ele escalou o time com três volantes: Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho. Recém-chegados ao Vasco, os atacantes Nuno Moreira, Loide Augusto e Benjamin Garré iniciaram o clássico no banco de reservas. Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís manteve Gerson como segundo volante e escalou um trio de ataque com Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Varela continuou na lateral esquerda.

O clássico começou quente. Logo no primeiro minuto, Wesley recebeu falta de Lucas Piton, que levou amarelo, e houve uma pequena confusão. No duelo pela Taça Guanabara, o lateral-direito rubro-negro irritou principalmente Coutinho e Vegetti ao fazer um lance de efeito. No segundo minuto foi a vez de Pulgar cometer falta em Coutinho e levar amarelo.

O primeiro lance de perigo de fato foi do Vasco. Aos 18 minutos, Jair ficou com a sobra na entrada da área e chutou. A bola foi por cima. No minuto seguinte, Ortiz tentou proteger, mas Coutinho ficou com a bola, mas viu Rossi abafar na esquerda da área.

Aos 23 minutos, o Flamengo avançou bem com Wesley, que achou Luiz Araújo na esquerda. Ele cruzou para Arrascaeta, que completou 300 jogos pelo Fla. A zaga do Vasco cortou mal, mas o uruguaio do Fla não conseguiu chutar. Seis minutos depois, Plata errou passe. Rayan arriscou de fora da área e mandou à direita.

O Vasco quase abriu o placar aos 42 minutos. Em contra-ataque, Coutinho achou Rayan. Ele chutou cruzado e Rossi defendeu. O rebote ficou com o atacante do Vasco, que finalizou novamente. Léo Ortiz salvou praticamente em cima da linha. O Fla assustou no fim. Piton escorregou na área e viu Plata cruzar. A bola passou pela área. Na sequência, Arrascaeta achou Luiz Araújo, mas ele não dominou bem e João Victor conseguiu cortar.

O primeiro tempo muito brigado, com seis cartões amarelos, sendo quatro para o Vasco e dois para o Flamengo, terminou sem gols, com as melhores chances para o Gigante da Colina.

2º tempo

Na etapa final, aos sete minutos, Arrascaeta cobrou escanteio e acertou a trave. Dois minutos depois, João Victor perdeu a bola na área. Plata cruzou para Luiz Araújo, que isolou. Aos 11, Mateus Carvalho errou o passe. Luiz Araújo, então, acertou a trave. Fábio Carille, aos 14 minutos, promoveu a estreia de Loide Augusto. Ele entrou no lugar de Mateus Carvalho.

O Flamengo abriu o placar aos 21 minutos. Plata acionou Bruno Henrique na entrada da área. Ele se livrou da marcação e, de esquerda, acertou um belo chute: 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Foi o décimo gol do atacante sobre o rival com a camisa rubro-negra. Por sinal, ele tem o apelido de "Rei dos Clássicos". Em 2025, ele tem quatro gols (dois sobre o Botafogo e dois sobre o Vasco).

Filipe Luís fez a primeira mudança no Flamengo aos 25 minutos. Ele colocou Allan no lugar de Luiz Araújo. Quatro minutos depois, Carille colocou Sforza, Payet e Garré, que também estreou. Saíram Jair, Coutinho e Rayan. Filipe colocou Matheus Gonçalves no lugar de Arrascaeta.

O Flamengo tratou de administrar, mas não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Nos acréscimos, Payet cobrou falta e João Victor cabeceou. Rossi defendeu. O Rubro-Negro ficou com a vitória e ampliou a vantagem na semifinal do Carioca.

FIM DE JOGO NO NILTON SANTOS! Com um GOLAÇO do Rei dos Clássicos, o Flamengo vence o Vasco por 1 a 0!#FLAxVAS #VamosFlamengo pic.twitter.com/Gd7o4kOkec ? Flamengo (@Flamengo) March 1, 2025

FICHA TÉCNICA



VASCO 0X1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 01/03/2025, sábado



Horário: 17h45 (de Brasília)



Público: 10.966 presentes



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Hugo Filemon Soares Pinto



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Lucas Piton, Vegetti, João Victor, Mateus Carvalho e Hugo Moura (Vasco) e Erick Pulgar e Wesley (Flamengo)



Cartão vermelho:



Gol:



Vasco:



Flamengo: Bruno Henrique, aos 21? do 2ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Sforza), Mateus Carvalho (Loide Augusto) e Philippe Coutinho (Payet); Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Allan), Plata (Ayrton Lucas) e Bruno Henrique (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.