Brasileira é campeã do Arnold; algoz de Ramon Dino também vence

Do UOL, em São Paulo

A brasileira Eduarda Bezerra venceu ontem o Arnold Classic Ohio, um dos mais importantes eventos de fisiculturismo do mundo. O alemão Mike Sommerfeld, que derrotou o brasileiro Ramon Dino no Mr. Olympia do ano passado, também venceu em sua categoria.

O que aconteceu

Eduarda Bezerra foi a campeã na categoria wellness. Este é o terceiro título brasileiro no Arnold: Isabelle Nunes venceu em 2022 e Francielle Mattos, em 2024.

Isabelle Nunes, campeã do ano passado, terminou em segundo lugar nesta edição.

Mike Sommerfeld venceu na categoria Classic Physique. O alemão ficou famoso no Brasil no ano passado, quando terminou o Mr. Olympia em segundo lugar, à frente do brasileiro Ramon Dino.

Ramon Dino e Francielle Mattos não participaram do Arnold.