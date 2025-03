Bidon vê Corinthians "bem preparado" para as quartas do Paulista e valoriza decisão na Arena

O Corinthians tem um compromisso decisivo neste domingo. O Timão recebe o Mirassol a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O elenco corintiano finalizou a preparação para o embate na tarde deste sábado. Provável titular no meio-campo do Timão, o volante Breno Bidon deixou claro que a equipe está preparada e valorizou a decisão em casa devido à presença da Fiel Torcida.

"O elenco chega muito bem. A gente sabe da responsabilidade do jogo e de estar vestindo essa camisa. Sabemos que a partida é muito importante. É muito bom decidir este jogo único em casa, com a nossa torcida perto. Por se tratar de quartas de final do Campeonato Paulista, acredito que estamos bem preparados para esse jogo de amanhã", declarou o jogador em entrevista à Corinthians TV.

Corinthians e Mirassol medem forças nas quartas de final do Paulistão em jogo único neste domingo. Quem vencer, avança às semifinais. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O Alvinegro paulista garantiu o direito de decidir as quartas de final do Estadual em casa após terminar como líder do Grupo A, com 27 pontos - 11 a mais que o Mirassol, segundo colocado. O Timão fez campanha de oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Em caso de uma eventual classificação para as semifinais, o Corinthians também terá o direito de decidir na Neo Química Arena, já que terminou com a melhor campanha geral do Paulista.

O último encontro entre Corinthians e Mirassol aconteceu na fase de grupos do Paulistão de 2023. Na ocasião, o Timão bateu o adversário por 3 a 0, também na Neo Química Arena, com gols de Róger Guedes (2x) e Renato Augusto. Agora, o time alvinegro quer repetir a dose para ir às semifinais.