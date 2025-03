Betis x Real Madrid: horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Betis e Real Madrid entram em campo hoje, às 14h30 (de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A transmissão será realizada com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real Madrid disputa ponto a ponto com o Barcelona a liderança de La Liga. Os rivais iniciam a rodada com 54 pontos, mas o Barça fica à frente pelos critérios de desempate.

Os merengues vêm de três vitórias consecutivas, contando todas as competições. Na última vez que entrou em campo pelo Espanhol, o time de Carlo Ancelotti venceu o Girona por 2 a 0.

Já o Betis luta para entrar na zona de classificação para competições europeias. A equipe contará com Antony, que teve anulado o cartão vermelho recebido no final da vitória contra o Getafe por 2 a 1, na rodada passada.

Betis x Real Madrid -- Campeonato Espanhol