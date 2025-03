Real sofre com 'lei do ex' e perde para o Betis com galáticos apagados

O Betis contou com uma atuação de gala do ex-Real Madrid Isco para vencer de virada o time merengue, por 2 a 1, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O meio-campista cobrou o escanteio no gol de Johnny Cardoso e converteu a penalidade que sacramentou o triunfo em casa. Brahim Díaz marcou para os merengues.

Real brilhou por 10 minutos, mas ficou encaixotado na marcação do Betis e viu trio de ataque desaparecer. Vinicius Jr, Rodrygo e Mbappé pouco tocaram da bola durante grande parte da partida. O camisa 7, inclusive, levou um cartão amarelo.

Do outro lado, Isco foi o maestro e Antony justificou presença na pré-lista de Dorival Jr. O atacante — assim como Vini Jr, Rodrygo e Endrick — integram a lista de 52 nomes da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

Com o resultado, o time merengue pode cair para a terceira colocação do Espanhol. O Real estacionou nos 54 pontos e ocupa momentaneamente a segunda colocação. O Atlético de Madri, porém, ainda joga.

O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, contra o Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões. A partida será às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Já o Betis encara o Vitória (POR) na quinta-feira, pelas oitavas da Liga Conferência. O jogo será às 14h45 (de Brasília).

Como foi o jogo

Real saiu na frente após enfiada primorosa de Mbappé, mas Betis reagiu e contou com ex-merengue para deixar tudo igual. O Real Madrid precisou de 10 minutos de pressão para abrir o placar em Sevilha, mas não teve vida fácil. Os donos da casa foram para o ataque, principalmente pela esquerda e aproveitou uma cobrança de escanteio de Isco para deixar tudo igual.

Betis foi para cima e, na chuva, Courtois evitou a virada ainda no primeiro tempo. Querendo retomar o caminho das vitórias, os donos da casa aproveitaram o embalo pelo empate e se lançaram ao ataque. Antony arriscou da entrada da área, e mandou por cima. Já Johnny obrigou o goleiro merengue a operar um milagre antes do intervalo.

Betis devolveu "gol relâmpago" e, de pênalti, aplicou a lei do ex. Os jogadores de velocidade do time de Sevilha complicaram a zaga do Real Madrid no primeiro tempo. Aos nove minutos, Rudiger atropelou Jesus Rodríguez dentro da área e o ex-merengue Isco converteu. Dois minutos depois, Antony amarelou Alaba após escapar em velocidade.

Trio galático ficou encaixotado, e Antony complicou a defesa do Real Madrid. Com muita dificuldade para levar perigo por conta da forte marcação do Betis, o Real Madrid pouco viu Vinicius Jr, Rodrygo e Mbappé. Do outro lado, Antony encontrou espaço em uma desencontrada defesa do Real Madrid tanto para finalizar quanto para servir Chucho Hernández.

Ancelotti colocou Endrick, mandou o Real para o 'abafa', mas não evitou a derrota. Brigando pelo título do Espanhol, o Real Madrid foi buscar pelo menos o empate em Sevilha, e Carlo Ancelotti apostou na estrela de Endrick. O camisa 16 entrou na vaga do apagado Mbappé aos 31 minutos do segundo tempo e, quatro minutos mais tarde, já finalizou à direita da meta do Betis.

Gols

0x1: Aos 10 minutos do primeiro tempo, Mbappé recebeu na entrada da área e deu lindo passe para Mendy. Dentro da área, o lateral esquerdo tocou de primeira para Brahim Díaz, que bateu forte contra o gol livre.

1x1: Aos 34 minutos do primeiro tempo, Isco cobrou o escanteio na linha da pequena área. Johnny subiu livre e cabeceou forte. Courtois tocou na bola, mas não evitou o gol.

Salvou, Courtois: Aos 47 minutos do primeiro tempo, Isco cruzou na primeira trave e Johnny desviou de cabeça. A bola desviou em Tchouameni e Courtois fez um milagre para evitar a virada.

2x1: Aos nove minutos do segundo tempo, Rudiger derrubou Jesus Rodríguez dentro da área durante contra-ataque do Betis e o árbitro marcou pênalti. Isco foi para a bola e mandou para o fundo da rede.

FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 1º de março de 2025, às 14h30 (de Brasília)

Local: Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha

Árbitro: Alejandro José Hernández Henández

VAR: Víctor García Verdura (ESP)

Cartões amarelos: Brahim Diaz (Real Madrid), Rudiger (Real Madrid), Alaba (Real Madrid), Ávila (Betis), Vini Jr (Real Madrid), Altimira (Betis)

Gols: Brahim Diaz (Real Madrid), aos 10 minutos do primeiro tempo; Johnny Cardoso (Betis), aos 34 minutos do primeiro tempo, Isco (Betis), aos 9 minutos do segundo tempo

BETIS: Adrián; Sabaly (Ruibal), Bartra, Llorente e Ricardo; Johnny, Altimira (Natan) e Isco; Antony, Jesús Rodríguez (Ávila) e Cucho (Bakambu). Técnico: Manuel Pellegrini

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vásquez, Rudiger, Alaba (Camavinga) e Mendy (Garcia); Tchouaméni, Modric e Brahim (Guler); Rodrygo, Vini Jr e Mbappé (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti