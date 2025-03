Bayer Leverkusen goleia Frankfurt e segue na perseguição ao líder Bayern no Alemão

O Campeonato Alemão segue a todo vapor. Na tarde deste sábado, o Bayer Leverkusen visitou e venceu o Frankfurt, por 4 a 1, no Deutsche Bank Park, pela 24ª rodada da competição. Nathan Tella, Mukiele, Schick e Aleix García marcaram para a equipe visitante, enquanto Ekitike descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen chegou aos 53 pontos e segue na perseguição ao líder Bayern de Munique - a distância, neste momento, é de oito pontos. Do outro lado, o Frankfurt amargou a segunda derrota consecutiva e permanece em terceiro lugar, mas pode cair na tabela em caso de vitória do Freiburg neste domingo.

Os dois times, agora, voltam a campo por competições distintas. O Frankfurt encara o Ajax, da Holanda, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na Amsterdam Arena.

Já o Bayer Leverkusen faz um clássico alemão no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time comandado por Xabi Alonso encara o Bayern de Munique na quarta-feira, também às 17h, na Allianz Arena.

O jogo

O Bayer Leverkusen martelava o Frankfurt e, aos 26 minutos, finalmente abriu o placar. Jonathan Tah recuperou a bola no círculo do meio-campo e Xhaka ficou com ela. O volante enfiou lindo passe para Tella, que cortou a marcação na entrada da área e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro adversário.

Dois minutos depois, o Leverkusen ampliou a vantagem no marcador. Em cobrança de escanteio para dentro da pequena área, Hermoso subiu e tentou cabecear. A bola sobrou e Mukiele tentou uma, duas vezes, até que conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes.

E com 32 minutos de jogo, saiu o terceiro gol do Leverkusen. Xhaka encontrou grande lançamento para Grimaldo dentro da área. O lateral cruzou rasteiro para trás e Schick se adiantou ao zagueiro para completar para o gol.

Mas poucos minutos depois, o Frankfurt descontou em um erro da zaga do Leverkusen. Gotze lançou Ekitike na corrida e Mukiele ganhou o duelo, mas recuou mal e entregou nos pés do adversário. O atacante driblou o goleiro Hradecky e diminuiu para a equipe da casa.

No segundo tempo, o Leverkusen transformou a vitória parcial em goleada. Wirtz enfiou grande passe para Frimpong dentro da área. O lateral chegou cruzando, e a zaga do Frankfurt desviou. A bola sobrou na entrada da área, e Aleix García chegou finalizando forte, rasteiro, marcando um golaço no Deutsche Bank Park.

Ao longo da segunda etapa, o Leverkusen baixou um pouco o ritmo e o Frankfurt tentou criar novas oportunidades para diminuir a vantagem do rival, mas não conseguiu. Assim, o time de Xabi Alonso levou os três pontos para casa.

Confira mais resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Bochum 0 x 1 Hoffenheim



Werder Bremen 1 x 2 Wolfsburg



Heidenheim 0 x 3 Borussia Monchengladbach



RB Leipzig 1 x 2 Mainz



St. Pauli 0 x 2 Borussia Dortmund