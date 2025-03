Barboza projeta volta por cima do Botafogo

O Botafogo viveu um ano mágico em 2024, no qual foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Contudo, 2025 não começou como o elenco imaginava. O Fogão perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, e não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Um dos líderes do grupo, o zagueiro Alexander Barboza acredita na recuperação.

Barboza postou um texto no Instagram, neste sábado, em que reconhece o momento difícil do Botafogo e garante muita dedicação para o time superar a situação atual.

"Eu caí e me levantei sem importar qual obstáculo tenha na minha frente. Toda a minha vida foi assim e não vai mudar de maneira alguma. É duro, é muito difícil assimilar a derrota, mas lamentavelmente é uma das possibilidades deste esporte", iniciou Barboza.

"Não há nada que odeie mais na minha vida do que esse sentimento horrível da derrota. Por isso, da minha parte, de onde me toque, tratarei de entregar mais do que o máximo para poder mudar esta situação em que nos encontramos hoje", continuou e projetou a recuperação:

"Não foi o começo de ano que sonhamos, pelo qual trabalhamos e suamos desde 14 de janeiro, mas sei que tudo passa, sei que vamos superar esse momento. Sei que esse grupo voltará a representá-los novamente como merecem e que o Botafogo novamente voltará onde deve estar... no topo", encerrou.

O Botafogo vai ter tempo para trabalhar, agora sob o comando do técnico Renato Paiva, apresentado nesta sexta-feira. O próximo compromisso do Fogão é apenas no fim de março, quando começará o Campeonato Brasileiro. A estreia do time será contra o Palmeiras, no Allianz Parque.